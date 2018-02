Kar do 40 odstotkov bolnikov z epilepsijo v razvitem svetu nima ustreznega zdravljenja, v nerazvitem svetu pa je ta delež še bistveno višji, so opozorili pri društvu Liga proti epilepsiji ob mednarodnem dnevu boja proti tej bolezni.

Ob njem izpostavljajo dejstvo, da epilepsija niso le napadi, saj se ljudje z epilepsijo soočajo tudi s številnimi socialnimi posledicami bolezni, je povedal predsednik društva nevrolog mag. Matevž Kržan. Predsodke in strahove, ki zelo povečujejo breme bolezni, poskušajo zmanjševati s širjenjem znanja o epilepsiji.

Pri večini je zdravljenje učinkovito

Epilepsijo ima približno odstotek prebivalstva. Pri dveh tretjinah bolnikov je zdravljenje z zdravili učinkovito in nimajo več napadov, pri tretjini pa napadi z zdravili ne morejo preprečiti.

Na trgu je trenutno 25 protiepileptikov. »To je zelo veliko in lahko med zdravili za bolnika poiščemo taka, da ki učinkujejo in imajo manj stranskih učinkov,« je pojasnil nevrolog mag. Bogdan Lorber, podpredsednik društva. Zaradi majhnega trga vseh teh zdravil v Sloveniji ni na voljo; bolniki morajo ponje v tujino, kar otežuje dostop. Zdravila preprečujejo ponavljanje napadov. Nevrologi pa nestrpno pričakujejo novo zdravilo, ki bo prvo, ki bo delovalo vzročno, saj zmanjšuje nastajanje sprememb v možganih, ki povzročajo napade. Zdravilo bo sicer namenjeno bolnikom s tuberozno sklerozo. Lorber ocenjuje, da bodo s tem zdravilom pomagali do sto bolnikom, ki imajo s tuberozno sklerozo povzročeno epilepsijo.

Tretjini bolnikov z zdravili ne morejo pomagati. Menijo, da gre pri njih za genske okvare, ki preprečijo, da bi zdravila prišla do ciljanih celic v možganih. Pri teh bolnikih skušajo z dragimi in zamudnimi diagnostičnimi postopki poiskati vzroke bolezni in področja v možganih, iz katerih epileptični napadi izhajajo in bi jih morebiti lahko kirurško odstranili. To zdravljenje v Sloveniji ni na voljo in bolnike pošiljajo na poseg v tujino. Bolnikom, katerih zdravila ne preprečijo napadov, lahko predlagajo tudi ketogeno dieto, ki temelji na povečanem vnosu maščob.

Posameznik z epilepsijo je in ni bolnik, saj se napadi pojavljajo le občasno. A ker nikoli ne vedo, kdaj jih bo napad doletel, so v življenju prikrajšani za marsikaj, Lorber opozori na družbeno nerazumevanje te bolezni in bolnikov. Tudi ljudje z epilepsijo se pogosto doživljajo kot osebe z motnjo, kar zelo prizadene njihovo samopodobo in doživljajo kot žrtve bolezni, ugotavlja Svetlana Klobučarič, socialna delavka, zaposlena pri društvu. A so tudi ljudje z epilepsijo uspešni pri šolanju in se izkažejo v svojih poklicih.