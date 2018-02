Norveška olimpijska reprezentanca je bivanje v Južni Koreji pričela z nerodnim spodrsljajem. Kuharji, ki skrbijo za prehrano 109 reprezentantov te skandinavske države, so namreč želeli naročiti 1.500 jajc, ko je dostava naposled prispela do njih, pa so šokirano ugotovili, da so jih prejeli kar 15.000.

Kaj je bil vzrok za obilno pošiljko, ki je norveško kuhinjo zasula s 13.500 odvečnimi jajci, ni povsem jasno, vemo pa, da je šlo za pomoto. Norveški mediji pravijo, da je napaka nastala zaradi uporabe Googlovega prevajalnika. Južna Koreja ima namreč precej zapleten sistem uporabe števnikov, ki se razlikujejo glede na okoliščine. V Južni Koreji restavracije jajca običajno naročajo v paketih po 30, že en napačen zlog pa bi lahko povzročil spremembo iz 1.500 na 15.000.

Napaka je imela srečni konec. Kuharji so namreč uspeli razjasniti, da je šlo za napako, zato jim je uspelo odvečna jajca vrniti.