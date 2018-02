Mercedes-Benz je objavil fotografijo belega mercedesa na plaži, nad njim pa zapisal: »Poglej na situacijo z vseh strani in postal boš bolj odprt.« Pod citat so podpisali dalajlamo in objavo pospremili z navedbo: »Začnite svoj teden s svežim pogledom na življenje s strani dalajlame.«

Zen sporočilo ni doseglo svojega namena pri mnogih kitajskih uporabnikih, ki so se zgražali nad objavo citata prejemnika Nobelove nagrade za mir, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Peking namreč dalajlamo obtožuje, da je »volk v meniških oblačilih«, ki si prizadeva za neodvisnost Tibeta prek »duhovnega terorizma«.

Čeprav je instagram na Kitajskem blokiran in večini Kitajcev nedostopen, je Mercedes-Benz objavo po protestih hitro zbrisal. Svoje opravičilo so objavili na kitajski »različici« twitterja, spletnem družbenem omrežju Weibo.

»Čeprav smo to informacijo kar se da hitro izbrisali, vemo, da je prizadela čustva mnogih ljudi v tej državi,« so zapisali v torek, ne da bi natančno navedli, na kaj se zapis nanaša. Objava je po njihovi oceni vsebovala »izredno nekorektne informacije«, za kar jim je iskreno žal, so dodali.

»Nemudoma smo sprejeli realne korake za poglabljanje našega razumevanja kitajske kulture in vrednot, vključno z našimi kolegi v tujini, in za ustrezno reguliranje našega ravnanja,« so nadaljevali.