Že od rane mladosti sem spremljal svet avtomobilizma in že kot 16-letnik sem bil eden prvih, ki so imeli simulator vožnje in volan. Moja velika in resna želja je bila, da bi postal dirkač. Ampak za to preprosto ni bilo denarja. Sem pa na svetovnih prvenstvih dirk formule na simulatorjih že zmagal kakšno dirko in bil na tem področju kar dober. Ampak to je bilo časovno potratno pa tudi v finančnem smislu kake posebne prihodnosti ni bilo. Sem pa ostal ljubitelj avtomobilov in sem ter tja sem si kupil tudi dober avto. Potem sem hitro ugotovil, da na našem trgu ni nikogar, kjer bi si lahko izposodil kakšen poseben avto, in sem začel s tem. Meni osebno klasična izposoja avtomobilov ni bila nikdar zanimiva, zato sem iskal nekaj drugega.

Ne, naš cilj je, da naredimo neke vrste airbnb za športne avtomobile. Že na začetku smo v vse avtomobile, ki jih izposojamo, vgradili enote za nadzor avtomobila in začeli razvijati programsko opremo, ki spremlja, kaj se v resnici dogaja z našimi avtomobili med vožnjo. Da lahko prepoznamo ljudi, ki vozijo lepo, in tiste, ki so nevarni vozniki.

Ne. To je namenjeno za vzpostavitev zaupanja pri souporabi avtomobilov, podobno kot je to pri stanovanjskem Airbnbju. Glavni poudarek je na doživetju, torej kako najboljše povezati dober športni avto z lepo cesto. To pomeni, da si avtomobilov ne bo mogoče izposojati samo v središčih mest, kjer je treba čakati pri semaforjih, ampak predvsem tam, kjer je mogoč dostop do najlepše podeželske ceste. Na primer v Bormiu, kjer si lahko v pol ure na Prelazu Stelvio, na Norveškem, kjer se lahko voziš po Atlantski cesti, ali na jugu Španije, kjer greš lahko ob obali do Gibraltarja. Povsod tam, kjer lahko doživiš prvinsko doživetje na relaciji dobra cesta–dober avto.

Ne, večina avtomobilov je v financiranju. Nekateri avtomobili so v lasti fizičnih oseb, ki želijo dodaten postranski prihodek.

Glede na povpraševanje po teh avtomobilih. Če obstaja povpraševanje po določenem avtomobilu, se poskušamo dogovoriti za nas ugoden način financiranja za ta avto. V ponudbi imamo limuzine in športne avtomobile, ampak več povpraševanja je po športnih.

Trenutno še nimamo toliko vzpostavljenih stikov za sistem financiranja s temi podjetji, ampak se trudimo, da bodo nekateri od teh na voljo za izposojo že drugo leto.

Trenutno smo res bolj prisotni na relaciji Ljubljana–München, ampak že drugo leto bomo vzpostavili sistem, ki bo bistveno bolj prijazen do tistih, ki ne živijo samo v Ljubljani ali Münchnu. Sedež krovnega podjetja je v Nemčiji, čeprav je podjetje slovensko-nemško. V Sloveniji dajemo več poudarka na razvoju tehnologij, v Nemčiji pa na samo izposojo. Trenutno jih imamo na izposojo približno deset, načrtujemo pa, da jih bomo drugo leto imeli že 30.

Največ je uspešnih slovenskih obrtnikov ali lastnikov manjših ali srednjih uspešnih podjetij, fantov, ki delajo cele dneve in si potem privoščijo kakšen izlet, ker je zanje takšen avto uresničitev njihovih sanj. V avtomobilskem smislu seveda. V glavnem gre za preprostejše ljudi. Povzpetnikov, če jim lahko tako rečemo, je presenetljivo malo. Največ je takšnih, ki avto najamejo za konec tedna in peljejo ženo – vsaj po navadi rečejo, da je žena – na vikend izlet. So pa tudi takšni, ki najamejo avto za ves mesec. Naše ciljne in najbolj zaželene stranke so moški med 35 in 50 leti. Ker imajo dolgo časa izpit, znajo voziti; če se kaj zgodi, so pripravljeni plačati varščino in škodo.

Da. Pri dražjih avtomobilih tudi deset tisoč evrov. Ampak to je standardni postopek. Zavarovalnica ima odbitno franšizo in v primeru škode ne dobimo v celoti povrnjenega zneska. Zato je pomembno, da imamo ljudi, ki znajo voziti avtomobile. Zato pa tudi razvijamo sisteme, ki bodo znali ločevati počasne in nevarne voznike in hitre in dobre voznike. Ta sistem, ki ga razvijamo, je zelo napreden.

Odvisno, bo pa zanj zagotovo dražja najemnina, ker bomo vedeli, za kakšnega voznika gre. Če boš vozil lepo in varno, boš dobil ugodnejšo najemnino. Cena najema avtomobila je namreč odvisna od stroška lastnika vozila, stroška agencijske provizije in zavarovalniškega dela. Če si zelo dober voznik, je zavarovalniški del ničen in cena zato nižja. Če si mlad voznik in nisi varen voznik, je zavarovalniški del neprimerno višji.

Za tiste, ki so pri nas že najemali avtomobile, to ni problem. Pri tistih, ki jih še ne poznamo, pa je to lahko težava in se lahko pojavijo pomisleki. Ampak načelno je tako, da so to dokaj obvladljivi avtomobili, če se ne izklaplja program ASP – program za stabilnost vožnje. Pozimi je avto bistveno bolj nevaren. Poleti, ko so pnevmatike na delovni temperaturi, pa je avto veliko bolj enostavno voziti.

One si bolj izposojajo avtomobile za darilo za svojega fanta ali partnerja ali za vozila na porokah.

Morda. Ampak največkrat kličejo za darila. Med najemniki za zdaj še ni bilo žensk. V paru ja. Samostojno pa ne. Največkrat so na sopotnikovem sedežu.

Je izjemno popularen pri mladih; če se voziš z BMW ali porschejem, nisi opazen, v lamborghiniju je zgodba popolnoma drugačna. Za moj okus je preveč opazen, raje imam manj opazne avtomobile, ki so usmerjeni v vozniške užitke.