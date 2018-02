Zaradi prepovedi nastopanja pod lastno zastavo je že nekaj časa jasno, da ruski športniki ne bodo ponovili izjemnega uspeha izpred štirih let, ko so bili z 29 osvojenimi medaljami najuspešnejši udeleženci zimskih olimpijskih iger v Sočiju. Po prepričanju športnih strokovnjakov bo na račun tega največ pridobila Nemčija, ki ji napovedujejo kar 40 medalj, z le tremi manj pa naj bi na drugem mestu končali Norvežani.

Aksel Lund Svindal: z olimpijskih iger v Vancouvru ima komplet kolajn, medtem ko je v Sočiju in Torinu ostal brez odličij. 35-letni Aksel Lund Svindal bo največji favorit za zmago v obeh hitrih disciplinah, kjer bo imel največjo konkurenco v Švicarju Beatu Feuzu in rojaku Kjetilu Jansrudu.

Marcel Hirscher: doslej je v Vancouvru in Sočiju zbral štiri olimpijske nastope, po dva v slalomu in veleslalomu, pred štirimi leti je bil v slalomu olimpijski podprvak. V Južni Koreji bo prvi favorit za dvojno zmago v tehničnih disciplinah, saj je v tej sezoni dosegel že deset zmag svetovnega pokala. Hirscher si veliko obeta tudi od ekipne tekme in alpske kombinacije. 28-letni Salzburžan bi lahko postal eden od junakov iger.

Lindsey Vonn: na zadnje olimpijske igre je pripotovala z najlepšo možno popotnico, kot zmagovalka dveh smukov v Garmisch-Partenkirchnu. Tekmovala bo na četrtih olimpijskih igrah, zadnje v Sočiju je zaradi poškodbe izpustila. Je najboljša alpska smučarka v zgodovini tekem svetovnega pokala, medtem ko na velikih tekmovanjih ni tako trofejna. Doslej je osvojila dve olimpijski kolajni, in sicer je bila pred osmimi leti prvakinja v smuku, medtem ko je v Whistlerju v superveleslalomu priznala premoč Avstrijki Andrei Fischbacher in Tini Maze.

Kar tri alpske smučarke od petih, ki so na zadnjih OI v Sočiju osvojile zlate kolajne, ne tekmujejo več. To so Švicarka Dominique Gisin (smuk), Nemka Maria Höfl - Riesch (alpska kombinacija) in Slovenka Tina Maze (smuk, veleslalom). Pri moških ni več aktiven olimpijski slalomski prvak Avstrijec Mario Matt. Dejstvo, ki dokazuje, da na največjem tekmovanju na svetu osvajajo zlate kolajne najizkušenejši tekmovalci, mladim pa prepuščajo kakšno drobtinico na zmagovalnem odru. Tudi v Južni Koreji gre pričakovati podoben scenarij, izmed mladih tekmovalcev pa bosta najbolj mešala štrene Američanka Mikaela Shiffrin in Norvežan Henrik Kristoffersen.

Biatlon

Čeprav biatlon velja za loterijo, je kljub streljanju celo bolj predvidljiv kot smučarski tek. Martin Fourcade in Johannes Thingnes Boe imata vlogo nespornih in absolutnih favoritov. Če bosta brez kolajn, bo to presenečenje. Francoz je bil decembra in januarja vsakič na zmagovalnem odru. Norvežanu se je na petnajstih tekmah ponesrečilo le trikrat. Edino zmago jima je v hudem medsebojnem rivalstvu odvzel Johannesov starejši brat Tarjei. V drugi vrsti favoritov, ki upajo na priprta vrata priložnosti, je tudi Jakov Fak, a zanj je statistično neugodno dejstvo, da so vse tekme pod žarometi. Doslej je bil v takih pogojih na zmagovalnem odru svetovnega pokala, svetovnih prvenstev in iger le enkrat.

Pred olimpijskimi igrami je pripravljenost stopnjevala Belorusinja Darja Domračeva. Žena Oleja Einarja Bjorndalna, najboljšega zimskega športnika iger vseh časov, je bila zvezdnica iger v Sočiju s tremi zlatimi kolajnami. Tako kot Anastazija Kuzmina, ki ima zlati kolajni iz Sočija in Vancouvra, ima teoretično psihološko prednost pred najboljšo to zimo Finko Kaiso Makarainen, ki olimpijske kolajne med posameznicami še nima. Favoriti za prestižne štafetne tekme so Norvežani in Nemke, v mešanih štafetah bo odločila biatlonska loterija. Presenetljivih nosilcev kolajn v teku in biatlonu, tipa Klemen Bauer ali Anamarija Lampič, je statistično okoli petino.