Mok je odločitev, da ne izda povabila Rusom, sprejel na podlagi priporočila posebne neodvisne komisije, ki je soglasno predlagala, da se petnajsterica ne vabi na tekmovanja v Pjongčang, je zapisano v sporočilu za javnost.

Primer nekaterih domnevnih grešnikov iz Sočija je Mok moral ponovno obravnavati, potem ko je Cas 28 ruskim športnikom in trenerjem, od tega jih je 15 še aktivnih, zaradi pomanjkanja trdnih dokazov o vpletenosti v sistemski doping razveljavil dosmrtne prepovedi nastopanja.

Kremelj razočarano in ostro nad odločitev Moka

Kremelj po drugi strani obžaluje dokončno prepoved nastopa 13 ruskim športnikom in dvema trenerjema, zelo ostri so bili minister za šport Pavel Kolobkov in drugi poslanci ruskega parlamenta. Kolobkov je prepričan, da je Mok kršil lastna pravila in dodal, da športniki in odvetniki zdaj iščejo možnost, da bi morda vendarle še lahko nastopili, a je časa malo, saj je uradno odprtje iger na sporedu že v petek.

»To je velik udarec za olimpijsko gibanje in pravo,« pa je prepričan poslanec Pavel Krašenikov. Ta poudarja, da se mora Mok držati lastnih pravil in k temu sodi tudi spoštovanje odločitev Casa.