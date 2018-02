Slovenski hokejisti so se na brniškem letališču poslovili od družinskih članov in najtesnejših prijateljev ter ob spremljavi harmonike in baritona odpotovali proti Južni Koreji, ki že diha z olimpijskimi igrami. Njihova uvodna postaja bo glavno mesto Seul, kjer bodo v četrtek odigrali edino pripravljalno tekmo z gostiteljico tekmovanja, pred uradnim odprtjem iger pa se bodo odpravili na prizorišče v Pjongčang.

Slovenija najboljša na vrhuncu zime Hokejisti bodo na Korejskem polotoku skušali ponoviti sanjski razplet izpred štirih let, ko so v Sočiju pripravili senzacijo z uvrstitvijo v četrtfinale olimpijskega turnirja. Uverturo bodo dočakali čez teden dni proti Združenim državam Amerike, ki bodo nastopile brez vseh zvezdnikov iz NHL. »Američani v tej postavi še niso sodelovali na olimpijskih igrah, medtem ko ima naša reprezentanca izkušnje iz Sočija. Če sodimo po tem, bomo v vlogi favorita. Imamo pravico, da razmišljamo tudi o kolajni, realni cilj pa je uvrstitev v četrtfinale,« je udarno napovedal vratar Gašper Krošelj, ki se mu v Pjongčangu obeta številka ena. Potem ko je v tej zimi doživel grenko izkušnjo v Zagrebu, se je preselil na Dansko in ujel tekmovalni ritem. »V zadnjem obdobju sem v odlični formi. Prepričan sem, da sem iz leta v leto boljši vratar. Upam, da bomo vsi trije vratarji dočakali priložnost v Koreji,« je dejal Krošelj. Slovenija je praviloma vedno najbolje igrala na vrhuncu sezone. Sedanja generacija se je februarja pred petimi leti uvrstila na premierne olimpijske igre, leto dni pozneje pa je navdušila hokejski svet v Sočiju. Tokrat ji bo s klopi poveljeval finski strokovnjak Kari Savolainen, ki se je proti Seulu v družbi pomočnika Rista Dufva odpravil iz Helsinkov. Na Brniku ni bilo niti branilca Blaža Gregorca, ki bo v Južno Korejo zaradi klubskih obveznosti pripotoval z rahlo zamudo. »Finci odlično poznajo hokej in se o tem športu radi pogovarjajo. Takšen je tudi naš selektor Savolainen. Prav vsi bi se mu radi dokazali v Pjongčangu,« pravi Gašper Krošelj, ki ne pričakuje, da bodo tekmeci podcenjevali slovensko vrsto. »Morda pa bi Rusi lahko malce varčevali z močmi, saj bodo takoj po tekmi s Slovenijo igrali derbi z ZDA,« razmišlja Krošelj, ki bo imel konkurenco v Luki Gračnarju in Matiji Pintariču.

Muršak: Pariz nas je streznil Še vedno ni znano, kdo bo na ledeni ploskvi vodil slovensko vrsto v vlogi kapetana. Na zadnjem ponesrečenem svetovnem prvenstvu v Parizu je garderobi poveljeval Jan Muršak, a bo najverjetneje predal črko C na dresu. »V čast mi je bilo, ko sem bil kapetan reprezentance, a v našem moštvu je dovolj kandidatov za funkcijo kapetana. Selektor bo sprejel pravilno odločitev, jaz se s tem ne obremenjujem,« pravi Jan Muršak, ki se je po razburljivi sezoni naposled ustalil v švedski ligi. V Frölundo se je preselil iz ruskega prvoligaša Torpedo in se v obmorskem švedskem mestu odlično znašel. »Slog igre je na Švedskem drugačen, prav tako organizacija lige in miselnost ljudi. Resda sem na začetku užival tudi v Rusiji, a so se občutki pozneje spremenili. Zdaj mi Frölunda ponuja večletno pogodbo, a se še nisem dokončno odločil, kam bo šla moja kariera.« Muršak pravi, da nima več težav s samozavestjo. Potem ko je na uvodni tekmi v švedski ligi zabil dva gola, mu je hitro odleglo. Godi mu, da na Švedskem hitro poskrbijo tudi za zdravstveno stanje športnikov, saj je bil v zadnjih letih večkrat poškodovan. Med tekmami bolečin v roki ne čuti več, a bo po koncu sezone najverjetneje moral na operacijo, saj še vedno čuti posledice, ko so mu v Rusiji spregledali zlom kosti v roki. In kaj pričakuje od olimpijskega nastopa? »Ko sem bil mlad, si nisem niti predstavljal, da bi lahko zaigral na olimpijskih igrah, zdaj pa se odpravljam že na svoje druge igre. Popraviti moramo vtis z zadnjega svetovnega prvenstva v Parizu, ko smo nemara precenili svoje zmožnosti. Turnir v Franciji nas je streznil, zato verjamem, da bomo v Pjongčangu prikazali značilno igro, ki nas je krasila v zadnjih letih. Ker nismo favoriti, bomo lahko igrali sproščeno.«