Že sam povod za jutrišnji obisk francoskega predsednika Emmanuela Macrona na Korziki razburja tamkajšnje duhove. Udeležil se bo namreč odkritja spomenika ob dvajseti obletnici atentata na prefekta Clauda Erignaca, ki sta ga dva napadalca ustrelila ob odhodu z večernega koncerta v Ajacciu. Eden izmed storilcev naj bi bil leta 2003 aretirani korziški nacionalist Yvan Colonna, nekdanji poslanec socialistične stranke v korziški skupščini, kasneje obsojen na dosmrtno ječo, ki je vztrajal, da je nedolžen. Da so v soboto v korziškem glavnem mestu odmevno zavihrale otoške zastave z mavrsko glavo, pa je zaslužen tudi rezultat regionalnih skupščinskih volitev sredi lanskega decembra, na katerih je nacionalistično zavezništvo Za Korziko osvojilo absolutno večino, dobrih 56 odstotkov glasov.

»Korzika ni Katalonija«

Pod vodstvom sicer zmernega nacionalista Gillesa Simeonija so zahteve Korzičanov po večji avtonomiji v sicer strogo centralizirani Franciji dobile večjo težo, čeprav niso tako radikalno zastavljene kot v trenutno mnogo bolj odmevnem primeru Katalonije. Da Korzika ni Katalonija, zatrjuje sam Simeoni, ki je po volitvah napovedal, da njihov cilj ni neodvisnost, ampak avtonomija, ki jim bo priznala bliže italijanščini kot francoščini zveneči korziški jezik ter omogočila določeno samostojnost pri davčnih zadevah in obvarovanje korziških nepremičnin pred pohlepom tistih, ki nimajo stalnega prebivališča na otoku. Navzven skromne zahteve Korzičanov, ki so imeli za kratek čas po razglasitvi neodvisnosti od genovske republike leta 1755 svojo državo, preden so si otok pokorili Francozi, nikoli niso naletele na razumevanje Pariza, ki že priznanje korziškega jezika za uradnega vidi kot grožnjo francoski enotnosti in avtoriteti države, ki je v prejšnjem stoletju zatrla vse regionalne jezike. Simeoni, zdaj na čelu regionalne vlade, in Jean-Guy Talamoni, predsednik korziške skupščine, sta minuli mesec Macrona že obiskala v Parizu, a ugotovila, da je gluh za njun predlog, po katerem bi pogajanja o večji avtonomiji izpeljali v treh letih, dogovorjeno pa uveljavili v desetih.