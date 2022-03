V več mestih na Korziki so tik pred francoskimi predsedniškimi volitvami znova izbruhnili neredi, v katerih je bilo konec tedna poškodovanih več ljudi, večinoma policistov. Povod je bil napad na Yvana Colonno, zaprtega pripadnika skupine, ki je leta 1998 ubila predstavnika francoske vlade na otoku. Colonno, ki dosmrtni zapor prestaja v Arlesu, je 2. marca napadel sojetnik, njegovo stanje pa je še naprej resno.

Korziški nacionalisti menijo, da je za napad na Colonno odgovorna francoska država. Minister Darmanin po drugi strani vztraja, da je bil žrtev napada džihadističnega sojetnika, zato je to po njegovem teroristično dejanje.»Govorjenje o tem, da je to zločin države, je pretirano,« je minister dejal za korziški časnik. Kljub temu so francoske oblasti že spremenile status Colonne, kar bi mu lahko v prihodnje omogočilo prestajanje kazni na Korziki namesto v celinskem delu Francije.

Odnosi med Korziko in vlado v Parizu so že dolgo zelo zapleteni. Korziški nacionalisti so se več desetletij borili za samostojnost, tudi z nasiljem. Leta 2014 je njihova organizacija FLNC končala oborožen boj, po drugi strani pa je nacionalistično politično gibanje pridobilo na pomenu. Zdaj imajo v regionalnem parlamentu večino in se zavzemajo za avtonomijo otoka.