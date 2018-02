V francoskem mestu Calais na severu države, zloglasnem po zbiranju migrantov, ki si želijo na drugo stran Rokavskega preliva v Veliko Britanijo, je sredi belega dne izbruhnil spopad med Eritrejci in Afganistanci, po katerem je pet ljudi obležalo s strelnimi ranami. Skupno je bilo ranjenih več kot dvajset ljudi.

Najprej so spopadi izbruhnili med razdeljevanjem hrane na južnem obrobju mesta. Kakšnih sto Eritrejcev se je spoprijelo s tridesetimi Afganistanci, oboroženi pa so bili s koli in železnimi palicami. Nato naj bi eden od Afganistancev začel streljati. V bližini mesta je kasneje izbruhnil še en spopad med migranti iz istih držav.

Takšni dogodki so za mesto s 70.000 prebivalci postali tako značilni, da so se nekateri začeli izseljevati. Leta 2016 je bil v spopadih z Afganistanci ubit Eritrejec, avgusta lani je bilo ranjenih sedemnajst ljudi, spopadali so se afganistanski klani pa Eritrejci in Sudanci ter drugi Afričani. Tega ni končalo niti zaprtje zloglasnega taborišča pred dobrim letom dni, ki se ga je prijelo ime Džungla in kjer je bilo 8000 migrantov. V Calaisu so se razbohotile kriminalne tihotapske družbe in tudi po zaprtju Džungle je tam ostalo več sto mladih Afričanov in Afganistancev, ki so si postavili zasilna zatočišča v gozdičkih in se spopadajo s policijo ter med seboj. Tja prihajajo v upanju, da bodo našli pot v Veliko Britanijo, ki jo v jasnem vremenu lahko vidijo s prostim očesom. Toda pot je za migrante brez dokumentov mnogo daljša, kot kaže in laže pogled. Mogoča je le, če tvegajo in se obrnejo na tihotapce.