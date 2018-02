S ceste Hotič-Jesenje v občini Litija so nekaj pred četrto uro zjutraj gasilci odstranili kar 15 podrtih dreves ter očistili cestišče, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

O večjem številu podrtih drevesih, ki so padla na cestišče in ovirala promet, poročajo tudi iz občin Sevnica, Krško, Brežice, Bohinj, Kranj, Velike Lašče, Ljubljana, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Črnomelj, Škocjan, Metlika, Žužemberk, Trebnje, Novo mesto, Mirna, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Pivka, Trbovlje, Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina, Majšperk, Dravograd, Prevalje in Kidričevo. Odstranili so jih dežurni gasilci in delavci cestnih podjetij.

Agencija RS za okolje za danes napoveduje oblačno vreme z občasnim sneženjem, ki bo pogostejše v južni polovici Slovenije. Padavine bodo popoldne slabele in do večera večinoma ponehale.

Zaradi snega gospodinjstva ponekod po državi brez elektrike Na območju Elektra Primorska je trenutno brez električne energije 1829 odjemalcev, največ na območju Ilirske Bistrice, Kozine in nekaj tudi na Sežanskem. Težave imajo tudi na območju Cerknega in Idrije ter na Bovškem, so sporočili iz Elektra Primorska. Na Goriškem so brez električne energije odjemalci na območju Čepovana in Lokovca. Brez elektrike je trenutno tudi 3445 odjemalcev Elektra Ljubljana, predvsem na območju Kočevja. Do prekinitve oskrbe z električno energijo je dopoldne prišlo tudi v Jurni vasi v občini Novo mesto, a so napako že odpravili. Grozi pa nevarnost, da se bodo pretrgali kabli nad Kettejevim drevoredom v Novem mestu, saj se je nanje podrlo drevo, sporoča Uprava RS za zaščito in reševanje. Na električne vodnike je dopoldne padel vrh smreke tudi v naselju Velike Lipljene v občini Grosuplje, zaradi česar se je poškodoval električni drog. Do prekinitve oskrbe je ponoči in danes dopoldne med drugim prišlo v Brestanici, na Dovškem in Senovem v občini Krško, ter v Vinici in okoliških vaseh v občini Črnomelj, a so dežurni delavci napake že odpravili. Še vedno pa odpravljajo napake na daljnovodu na območju Podgorske ceste, Grajske vasi in Starega trga v občini Slovenj Gradec, kjer je do prekinitve dobave prišlo okoli 5. ure zjutraj. Ob 3.20 je zaradi obilnega sneženja prišlo do izpada električne energije tudi na več lokacijah na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Težave tudi na smučiščih Obilna pošiljka snega povzroča težave tudi upravljalcem slovenskih smučišč. Na Soriški planini danes niso pognali naprav, saj jih je presenetil snežni plaz. Prav tako zaradi vremenskih razmer ne obratuje smučišče Stari vrh. Del naprav ne obratuje na Voglu in Krvavcu, na Pokljuko pa danes zaradi obilice snega ne more peljati smučarski avtobus.