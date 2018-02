Rastline jemljejo temperature zares. Morda jih malo še zavira kratek dan, ampak če ni mraza, ni razloga za zimsko spanje. Tudi ljudje spimo, da se spočijemo. Verjetno pozimi, ko so noči dolge in ko je zunaj hladneje, raje spimo. V toplejši polovici leta nas zbuja dnevna svetloba in lažje vstajamo, zvečer pa, dokler je sonce nad obzorjem, tudi ne vidimo razloga, da bi šli spat. Po tej plati smo še vedno bitja matere Narave.

Enako ali še bolj enako je s preostalimi živimi bitji. Meni se kar smilijo ptiči, ki so se začeli nekako prebujati že skoraj sredi januarja. Zgodaj zjutraj, ko sem šel v službo, sem slišal kosa, ki se je dal zavesti toplemu vremenu, da se je zima že končala in da bo treba osvojiti kakšno kosovko… Menda so nekje na Dolenjskem celo opazili, da je neko drevo začelo že malce odganjati. Rastline in živali nimajo koledarja na steni, odvisne so od vremenskih oziroma podnebnih razmer, v katerih živijo. Čista zmeda. Zato naj jih raje spet malo zebe. Bolje kot da jim spomladansko prebujanje tam nekje konec marca in aprila grobo prekine mrzlo vreme s pozebo.

Ko takole dan ali dva vnaprej pričakujemo močnejše sneženje, smo že kar nekako fatalistično vdani v dejstvo, da bomo doživeli prometni infarkt. Kadar začne ravno dopoldne močno snežiti, je ni cestne službe, ki bi lahko pri tako gostem prometu, kot ga imamo, vzdrževala kolikor toliko normalno prevozne ceste. Ljudje smo se vedno manj pripravljeni prilagajati naravnim pogojem, tudi vremenskim razmeram. Vsako tako prilagajanje občutimo kot oviro v našem življenju, pričakujemo, da bo vse po starem, kot da se zunaj nič ne dogaja. Vse mora teči v nespremenjenem ritmu naprej. Če ne, že računamo in merimo škodo v denarju, koliko nas bo to stalo… Koliko pa stanejo druge prebivalce te naše Zemlje posledice našega bivanja tu, naših aktivnosti, ki peljejo v propad ne vem koliko vrst živih bitij?

Tudi zato, ker mora biti vse po naše – prilagajanje drugim večinoma občutimo, kot da smo oškodovani, kot neko krivico, ki se nam zgodi. »Kdo bo za to odgovarjal?« Kdo bo odgovarjal za to, da močno sneži? Kakšno smešno in nesmiselno vprašanje! Kdo bo odgovarjal za žled, za vetrolom pa za poplave? Ugotovimo krivce! Po drugi strani vsi jokamo za »pravo«, sneženo zimo, ampak da pa močno sneži in se moramo za en dan odreči vožnji z avtom, o, to pa ne!