Če bi sledili naravnemu toku časa na naši severni polobli, bi se ravnali po letnih časih, ne toliko po mesecih oziroma po koledarju. Tako imamo občutek, da se že januarja začenja vse na novo. Pa se ne, zima je še dolga in morda bi lahko to rekli za februar, ko se dan vendarle znatno podaljša in tam nekje v daljavi zaslutimo pomladno otoplitev ter prvo brstenje. Če ga seveda vse bolj mile zime ne zbudijo dosti prej, ko zacvetijo telohi, zvončki in podobno.

Ljudje smo že zelo dolgo tega »ujeli« čas v neko koledarsko shemo, čeprav so (bili?) koledarji lahko kar prec