Sultan Kosen in Jyoti Amge se le stežka zlijeta z okolico. Kjerkoli se pojavita, pritegneta pozornost. Kosen je z 247 centimetri najvišji Zemljan, na drugi strani lestvice pa je dobrih 60 centimetrov visoka Jyoti. Oba sta Guinessov naslov pridobila leta 2011, od takrat pa se vsako leto znova vpišeta v knjigo rekordov.

Pred dnevi sta se sestala v Egiptu, kjer sta ob piramidah in drugih znamenitostih skupaj pozirala za fotografe. V Egipt sta prišla na povabilo tamkajšnjega turističnega urada, ki želi na ta način znova spodbuditi turizem.

Udeležila sta se tudi konference v Kairu, na kateri sta zbranim pripovedovala o svojih življenjskih izkušnjah in preprekah, s katerimi sta se zaradi svoje višine prisiljena vsakodnevno spopadati.

Earth's tallest man & Earth's shortest women met up in Egypt. India's Jyoti Amge, the woman poses 4 picture w/Sultan Kosen of Turkey at Pyramids of Giza, Egypt, Jan 26, 2018, with the Sphinx and the Pyramid of Khafre (also known as Chephren) seen in the background. (By the sun) pic.twitter.com/jWEDIaxAFL