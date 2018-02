Po zadnji Geberitovi raziskavi družina z dvema otrokoma v kopalnici povprečno shranjuje kar 10 brisač, 24 izdelkov za osebno higieno, 42 kosov kozmetike, več čistilnih sredstev, 12 zvitkov toaletnega papirja in še kaj. To je skupno več kot 90 izdelkov, ki morajo imeti svoj prostor v pogosto že tako majhni kopalnici. Veliko kozmetike in raznih higienskih pripomočkov pa lahko na vidnih mestih ustvarja vtis neurejenosti, zato poskrbite za dovolj zaprtega odlagalnega prostora.

Pohištveni elementi za umivalnik Geberit v svoji ponudbi pametnih rešitev poleg sanitarne tehnike ponuja tudi pohištvene elemente za umivalnik, ki so estetsko dovršeni in ponujajo veliko prostora za shranjevanje in organizacijo kopalnice. Premišljeno Geberitovo pohištvo, kot so predali pod umivalnikom ali ob njem, z ločenimi manjšimi predelki omogočajo resnično pregledno shranjevanje. Dizajn in posebni materiali pohištva pa so estetska pika na i. Izberite za kopalnico sicer neobičajne, a izjemno trendne lesene materiale, ki lepo dopolnjujejo belo keramiko.

Urejena kozmetika Velika zbirka različnih stekleničk na vidnem mestu v kopalnico vnaša vtis neurejenosti. Poskrbite za dovolj zaprtega odlagalnega prostora in na odprtih policah shranjujte samo tisto, kar res morate imeti pri roki. Sanitarni element Geberit Monolith za umivalnike je odlična izbira za urejenost kopalnice, saj ima ob strani na levi ali desni strani skrit izvlečni element za kozmetične izdelke. V majhne predalčke lahko organizirano shranite vse potrebščine in poskrbite, da so očem skrite, hkrati pa hitro dostopne, če jih uporabljate dnevno. Ker je element primeren tako za stoječe kot tudi stenske armature, vam omogoča veliko mero svobode pri oblikovanju kopalnice. Z izbirnim dvojnim držalom za brisače pa omogoča še večjo funkcionalnost.