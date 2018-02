Po pričakovanjih je ljubljanski mestni svet potrdil spremembe odredbe, ki v širšem mestnem središču podaljšuje čas, ko se plačuje parkirnina. Od ponedeljka do sobote bi bila ta namesto od 8. ure plačljiva že od 7. ure naprej, v soboto pa bi parkirnino namesto do 12. ure pobirali vse do 15. ure. Na magistratu so pojasnili, da gredo s spremembami na roko stanovalcem na tem območju, ki imajo kljub dovolilnicam težave najti prost parkirni prostor. Kljub temu bo odločitev imela tudi ekonomske posledice: po napovedih bodo v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah v enem letu zbrali okoli 120.000 evrov več. Spremembe bodo začele veljati 15 dni po objavi v uradnem listu; če bo odredba objavljena v petek, to pomeni od 17. februarja dalje.

Težave s parkiranjem se čez teden v širšem mestnem središču pojavljajo predvsem zjutraj, ko se množica voznikov pripelje v službo, in ob sobotah, ko se ljudje odpravijo na tržnico oziroma po opravkih v mesto. Problemi so še toliko bolj očitni ob množičnih prireditvah v mestnem središču, ko le peščici voznikov pade na pamet, da bi se v mesto odpravili z avtobusom. »V četrtni skupnosti spremembo absolutno podpiramo. Gre za to, da stanovalci na tem območju plačujejo za celoletno parkirno dovolilnico in imajo težave z iskanjem prostega parkirnega prostora. Zdi se nam korektno, da če so že parkirni prostori zasedeni, naj avtomobilisti zanje plačajo,« je spremembe komentirala Mateja Špan, predsednica sveta četrtne skupnosti Center.

S spremembo odredbe se bo obratovalni čas podaljšal tudi na parkiriščih Tivoli I in Tivoli II, kjer bo treba parkirnino plačevati do 22. ure namesto do 20., med predlaganimi novostmi pa je tudi uvrstitev novih parkirišč Dolenjska cesta, Slovenčeva ulica in Tacen v tarifni razred P3, kjer bodo od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure pobirali 40 centov za uro parkiranja, ter parkirišča v Metelkovi ulici v tarifni razred P1, kjer parkiranje stane 70 centov na uro.

Po besedah vodje občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Davida Polutnika namerava za stanovalce z Gallusovega nabrežja občina urediti okoli 30 parkirnih prostorov na parkirišču Nuk II. Na parkirišču Sanatorij Emona v bližini RTV Slovenija bo zaradi avtomatske blagajne po Polutnikovih pojasnilih možno po novem tudi nočno parkiranje.