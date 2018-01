Glede na podatke o povečanem prometu v Ljubljani, ki so ga lani zaznali števci vozil, ni presenetljivo, da se je povečalo tudi število vozil na ljubljanskih parkiriščih in v garažnih hišah. Skupaj je število vozil lani v primerjavi z letom 2016 poraslo za skoraj dva odstotka, pri čemer podatek zajema le parkirne površine v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), ne pa tudi zasebnih parkirnih površin ter začasnih makadamskih parkirišč, ki so lani rasla kot gobe po dežju.

P+R Barje vse bolj priljubljeno V LPT