»Zgodba o Preoblikovalnici se je začela pred približno tremi leti, ko smo v Zavodu Delavnica konceptov iskali način, kako kosovnim odpadkom povrniti uporabno vrednost,« pravi Andrej Kurent, gonilna sila projektov, ki jih razvija ekipa Zavoda Delavnica konceptov v sodelovanju z združenjem Sezam. »Veliko ljudi se ukvarja s tem, da prenavljajo stare unikatne starine in jih spreminjajo v privlačne izdelke. Mi pa iščemo vrednost v tistih kosih, ki so na prvi pogled povsem nezanimivi, so ceneni ali poškodovani.«

Za zdaj največ potenciala vidijo v izdelku lučka-pručka, ki je po Kurentovih besedah oktobra lani na 1. sejmu popravil, kjer so se prvič predstavili s petimi izdelki, požela ogromno zanimanja. »Ugotovili smo, da so ljudem unikatni izdelki iz recikliranih materialov zanimivi, in lahko se pohvalimo, da smo dobili tudi že nekaj naročil. Naše zadnje naročilo je oprema za konferenčno dvorano v hotelu Park,« pove Kurent.

Preoblikovalnica je priložnost za še neuveljavljene oblikovalce, da si pridobijo nekaj praktičnih izkušenj. »Mladim oblikovalcem pomagamo spraviti določeno idejo prek prototipa v dejanski produkt,« pravi Kurent, ki je kot arhitekt že v času študija spoznal, da se brez prakse pri projektih lahko dostikrat kaj zalomi. »Oblikovalcem želimo dati priložnost, da so zraven od začetka do konca nekega procesa, od ideje do izdelka.«

Prvi projekt, ki so ga izvedli v prostorih tržnice Moste, je bil Urbana delavnica, skupnostni prostor ustvarjanja za vse rokodelce, ki potrebujejo prostor in orodje za uresničitev svojih idej. Tukaj so začeli razvijati idejo o Preoblikovalnici, ki je pravzaprav nadgradnja Urbane delavnice. Za izdelavo svojih produktov uporabljajo palete, ki jih razstavijo, naredijo deske, iz njih pa nato izdelajo unikatne kose pohištva, ki so plod idej mladih, še neuveljavljenih oblikovalcev.

Izdelki s karakterjem

Izdelki, ki nastajajo v Preoblikovalnici, so protiutež množični potrošnji, a kot pravi naš sogovornik, v Sloveniji ta koncept še ni povsem dozorel, vsaj na področju pohištva ne. »Naši izdelki niso najcenejši, kar je razumljivo, saj so to povsem rokodelski izdelki. So stoodstotno reciklirani oziroma nadciklirani, kot mi temu rečemo, in nakup takšnega izdelka pomeni skrb za okolje. V eni omarici je sedem do osem palet, ki bi sicer končale na odpadu ali pa bi se spremenile v CO2 in onesnaževale okolje. Mi neki odpadek vrnemo v novi obliki v vaš dom,« razlaga Kurent, hkrati pa poudarja, da med drugim želijo dvigniti vrednost dela. »Ozavestiti želimo, da imajo izdelki vrednost zato, ker jih je nekdo naredil.« Cenen izdelek bomo brez težav zavrgli, ker nam ne bo nič pomenil. Zakaj ne bi razmišljali na dolgi rok? Raje kupimo dražji izdelek, ki nam bo nekaj pomenil in ga bomo dlje uporabljali, meni. »Poleg tega imajo naši izdelki karakter,« še dodaja Kurent.

V bodoče si želijo na trgu ponuditi še več izdelkov in zaposliti več ljudi. Njihova najbolj pereča težava je v tem trenutku prostor. »Preoblikovalnica se bo osamosvojila in v roku dveh let želimo najti nov prostor. Ne iščemo novih prostorov, temveč bivše tovarne in skladišča. Ideja je, da bi degradiranemu prostoru vrnili življenje in nato spet poiskali nov prostor ter zgodbo ponovili,« pripoveduje Kurent o načrtih in željah za prihodnost. »To smo naredili tudi tukaj, ko smo v relativno zapuščenem in mrtvem prostoru vzpostavili Mladinsko postajo Moste.«