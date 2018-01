Kje končajo naši reciklirani odpadki? Če mislimo, da kot potrošniki, ki pridno recikliramo embalažo, papir, steklo... za okolje naredimo dovolj, smo v precejšnji zmoti. Nekdo mora naše odpadke najprej sortirati, šele nato jih lahko v reciklažnih podjetjih ponovno predelajo ali pa uporabijo kje drugje. In če mislimo, da se ta proces odvija na domačih tleh, se prav tako motimo - največ odpadkov, zlasti karton in plastična embalaža, konča na Kitajskem.

Kitajska je v zadnjem desetletju namreč povečano odkupovala reciklirane odpadke. Zanje je ponujala višje cene, kot so jih postavljali odkupovalci odpadkov doma, zato so veliko podjetij, ki se ukvarjajo z reciklažo, spravili ob promet. Po podatkih britanskih podjetij Kitajska za tono mešanih plastičnih odpadkov ponuja 120 funtov, medtem ko lahko britansko podjetje za enako količino ponudi 50 funtov.

Omejen uvoz plastike in kartona

Najbolj je s smetmi preplavljena provinca Guangdong, kjer jih ni mogoče več nikamor pospraviti. Ker se s tem problemom ne sooča samo ta predel in ker Kitajska v skladu z zadnjimi reformami izboljšuje svojo sliko v svetu, je predsednik Xi Jinping s 1. januarjem 2018 napovedal omejen uvoz plastike in kartona. S tem bo v Veliki Britaniji pa še kje po svetu sledil večtedenski kaos, saj bodo morali vseh 29 milijonov ton papirja in 7 milijonov ton plastike, kolikor so na Kitajsko izvozili prejšnje leto, shraniti in predelati drugje.

Kapaciteta smeti v kitajski provinci Gunagdong je presegla že vse meje. (Foto: Reuters)

Uvedba omejitve ima največ opraviti z novimi reformami voditelja Jinpinga, ki skuša svetu predstaviti novo sliko Kitajske. Zaprli bodo namreč veliko tovarn, ki se ukvarjajo z reciklažo, a ne dosegajo okoljskih standardov. Obstaja seveda tudi velika skrb za zdravje ljudi, a je to seveda sekundarnega pomena.

Prav tako pa je korak k omejitvi uvoza kartona in plastike le prvi k celoti. »Nadaljnje omejitve bodo namreč še sledile in so del velikega načrta,« pravi Arnaud Brunet, direktorica Podjetja za internacionalno reciklažo v Bruslju (Bureau of International Recycling). »Svetovna reciklažna industrija se bo morala tem omejitvam prilagoditi, prav tako pa najti nove rešitve skozi tehnologijo.«