Letošnjo že 47. izdajo rotterdamskega filmskega festivala, znanega predvsem po kontrakulturnih koreninah, neodvisnih filmih in filmih iz držav tretjega sveta, je direktor festivala Bero Beyer odprl z ostro kritiko nedavnih razkritij o zlorabah moči in spolnem nadlegovanju v filmski industriji: »Naj prisluhnemo le novim in novim belim, večinoma heteroseksualnim moških srednjih let? Na IFFR že ne!« Poudaril je, da so temu primerno zastavili tudi filmski program letošnjega festivala.

Nenavadne junakinje

Beyer je v svojem uvodnem nagovoru poleg podpore gibanjem MeToo in TimeIsUp opozoril tudi, kako pomembno je to, kdo pripoveduje zgodbe in koga vidimo nastopati na platnu. Kot primer je izpostavil letošnji IFFR Live, enega najinovativnejših projektov festivala v Rotterdamu, v okviru katerega so filme po njihovem izboru že četrto leto istočasno prikazali v kinodvoranah po več kot 40 državah – med drugim letos tudi v Sloveniji v celjskem kinu Metropol in Mestnem kinu Ptuj – skupaj s prenosi pogovorov z avtorji. Letos so za program namreč izbrali izključno filme, ki so jih posnele režiserke, tokrat iz šestih držav.

Nekonvencionalne junakinje nastopajo tudi v drugih filmih, ki so se letos uvrstili v program. Isabelle Huppert, verjetno najbolj spoštovana živeča francoska igralka, je denimo zaigrala v zanjo zelo netipični vlogi gospodične Géquil, plahe, sramežljive in nerodne učiteljice fizike na srednji šoli, ki jo težavni učenci mučijo in se ji posmehujejo, vse dokler ne gre neke noči v njenem laboratoriju nekaj narobe, vanjo udari elektrika in gospodična Géquil nenadoma postane madame Hyde. Gre za ekscentrični film francoskega režiserja Sergea Bozona, ki je z igralko sodeloval že prej – in jo, tako kot tokrat, postavil v zanjo neobičajno komično vlogo. Madame Hyde je nenavaden film – ukvarja se namreč z vprašanji pedagogike in vzgajanja težavnih mladostnikov iz delavskih in priseljenskih okolij, vendar k temi pristopa na nepričakovano žanrski način; v tem smislu je film zanimiv preobrat tudi glede na francosko tradicijo družbenokritičnih filmov ali filmov predmestja (tako imenovani film banlieue), prepoznavnih po svoji naturalistični estetiki, ki spominja celo na cinéma vérité. Kot smo videli pri nedavnem uspehu filma Zbeži!, ki je eden izmed vodilnih letošnjih oskarjevskih nominirancev, pa resnost obravnavane tematike še zdaleč ne pomeni več, da ne bi mogli k njej pristopati z žanrskimi, bodisi komičnimi, znanstvenofantastičnimi ali grozljivimi elementi.