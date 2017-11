Na Liffu smo si ogledali: 120 udarcev na minuto in Vestern

Liffe je v polnem zagonu: c treh dneh festivala so prodali že več kot 30.000 vstopnic, običajno jih do konca festivala prodajo prek 40.000. Največ zanimanja je za filme Fino se imamo, Pokliči me po svojem imenu in Ubijanje svetega jelena, zelo obiskane so tudi spremljevalne prireditve.