Norvežan je prekinil post, ki je trajal poldrugo leto: zadnjo zmago v klasičnem šahu je odnesel v Bilbau julija 2016. V Wijku smo spet videli nekaj imenitnih carlsenovskih končnic, kjer točka zraste tako rekoč iz ničesar. Naredil je le eno napako – spregledal je figuro – pa še to partijo je dobil! Res je tokrat slavil šele po podaljšku, po mnenju mnogih povsem nepotrebni novosti v zadnjih letih. Anish Giri, adut holandskih organizatorjev, je namreč odigral turnir življenja, večino časa vodil in končal ob boku Carlsenu. Kar je gradil dva tedna, je izgubil v nekaj minutah hitropoteznega šaha, v uteho pa mu ostaja vrnitev v prvo deseterico, kamor brez dvoma sodi. Le pol točke sta zamujala Kramnik in Shakhryar Mamedyarov; prvi je dosegel največ, kar šest zmag, drugi pa vodil sredi turnirja. Po novem drugi in tretji igralec sveta sta sodeč po formi favorita tudi na bližnjem turnirju kandidatov. Petkratni prvak Wijka Anand je odigral zanesljivo, a tudi privlačno za oko in dokazal, da je še kos dvakrat mlajšim glavam. Tokrat bledi in srečni Wesley So je zadovoljen z izidom, iz njegove igre pa je očitno, da je v mislih že pri kandidatih. Enako velja za Sergeja Karjakina, ki je bil ob Carlsenu in Giriju sicer edini brez poraza, pa z le dvema zmagama. A kakšnima: ugnal je Caruano in Kramnika, svojo »zvesto« stranko. Omenimo še dve polomiji: Fabiano Caruana ne pomni tako slabega turnirja. Začel je kot drugi, končal kot osmi igralec na svetu in čaka ga ogromno dela, da najde formo pred kandidatskim turnirjem. Hou Yifan, prva šahistka sveta, se je znala v tej konkurenci že precej bolje odrezati. Morda so njene misli že pri študiju v Oxfordu...

Oglejmo si, kako je videti slab dan osemkratnega prvaka Rusije Petra Svidlerja: