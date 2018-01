Mednarodna šahovska zveza še naprej preseneča z bizarnimi potezami; tokrat je popustila pod pritiskom naftnih mogotcev manj kot demokratičnih nazorov. Pozivom k bojkotu tekmovanja so se pridružile nekatere najboljših igralk, medtem ko pri fantih tovrstne rahločutnosti ni bilo zaznati.

Hitri šah je pri dekletih prinesel popolno zmagoslavje Kitajkam; 26-letna Ju Wenjun se je kar sprehodila skozi petnajst krogov, njena rojakinja Lei Tingjie pa je bila gladko druga. Bron je pripadel Nemki Elisabeth Paehtz. Na moškem turnirju je za napetost že na začetku poskrbel svetovni prvak v klasičnem šahu Magnus Carlsen, ki je izgubil s svojim starim krvnikom Kitajcem Bujem. Vseeno se je pred koncem prebil na vrh skupaj z Viswanathanom Anandom, a v zadnjem krogu izgubil z Aleksandrom Griščukom. Tako so si prvo mesto razdelili Anand, Vladimir Fedoseev in Jan Nepomnjašči, za naslov pa sta prva dva odigrala dodatni dvoboj. 48-letni Indijec je bil boljši in je po letu 2003 drugič postal svetovni prvak v hitrem šahu. Ostal je brez poraza, med šestimi zmagami pa je bila menda najslajša tista s Carlsenom.

Magnus je bil na papirju pravzaprav edini favorit hitropoteznega turnirja, a je po polovici tekmovanja krepko zaostajal za branilcem naslova Sergejem Karjakinom. Jasno je bilo, da bo moral Norvežan serijsko premagovati najboljše – in to je storil na strašljivo prepričljiv način. Zmagal je s poldrugo točko prednosti, Karjakin pa se je zadovoljil tudi s srebrom. Razbremenjeni Anand je svoji zbirki dodal še bron. Junakinja prvega dne, švedska veteranka Pia Cramling, je popustila, presenetljivo pa je slavila Gruzijka Nana Dzagnidze pred Rusinjo Valentino Gunino in Ju Wenjun, ki je ponovila Anandov dvojni uspeh.

Še lep matni napad najboljšega afriškega šahista: