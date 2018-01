V teh dneh pred 60 leti se je končalo močno prvenstvo ZDA. Zmagal je 14-letni dolgin, že znan med ameriškimi šahisti, a kdo bi si mislil, da bo prehitel samega Reshevskega? Ta zmaga je Bobbyju odprla pot na portoroški medconski turnir. Še sedemkrat bo nastopil na prvenstvih ZDA – in vselej zmagal. Na poti v Portorož je obiskal Centralni šahovski klub v Moskvi. Želel je igrati z Mihailom Botvinikom, a se je moral zadovoljiti s Tigranom Petrosjanom, ki je s težavo zmagal. V Portorožu je Bobby zdržal s Sovjeti in se za las uvrstil na turnir kandidatov. Petnajstletnik je s tem postal velemojster; zdaj je svet vedel, kdo je deček v pisanem smučarskem puloverju. Razumel je, da bo na blejskem turnirju kandidatov težko, in je za začetek pri 16 letih obesil šolo na klin. Malokdo je premogel osredotočenost mladega Fischerja – žepni šah je bil vedno pri roki.

Na Bled je leta 1959 prišel kot zvezda, odšel pa razočaran s petim mestom in štirimi porazi z Mihailom Taljem. Ko se je po dveh letih vrnil na Bled, je začaral gledalce z elegantnimi oblekami in gladkimi zmagami nad Talom, Gellerjem in Petrosjanom. A bil je »le« drugi. Bobby, ki je otroštvo preživel brez očeta v pomanjkanju, je zdaj po materini poroki živel sam v newyorškem stanovanju. Poln upov je odšel na medconski turnir v Stockholm in zmagal s poltretjo točko prednosti. A na turnirju kandidatov v Curacau je bil šele četrti. Besen je napisal odmeven članek in razkril »rusko zaroto«: v napornem karibskem podnebju so Geller, Keres in Petrosjan vse medsebojne partije hitro remizirali, prihranili moči in končali na prvih mestih. Bobby se je odpovedal naslednjemu ciklu bojev za svetovni naslov.

V začetku leta 1964 je svet obnemel: Fischer je dobil vse partije na prvenstvu ZDA, polnem zvezd! Vsi so vedeli, da je tega zmožen le Bobby, a novi ciklus je potekal brez njega. Prestol je bil še daleč…