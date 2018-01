Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na novinarski konferenci ponovil nekaj podatkov o tem, da so plače v vzgoji in izobraževanju nižje od plač na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja. Na podlagi grafa o gibanju bruto plač po dejavnostih je pojasnil, da so plače v vzgoji in izobraževanju v zadnjih osmih letih za več kot deset odstotnih točk zaostale za plačami na primerljivih delovnih mestih v zdravstvu in državni upravi. Prav tako lahko zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja v karieri napredujejo manj kot v drugih dejavnostih, je dodal.

Ravno "ustreznejše vrednotenje vzgoje in izobraževanja" je tisto, kar želijo v Svizu doseči v pogajanjih z vlado ob napovedani stavki, ki se bo začela 14. februarja. "Mi ne zahtevamo, da nas plačajo bolje kot druge, zahtevamo, da nas plačajo toliko kot druge na primerljivih delovnih mestih," je poudaril Štrukelj.

Kot je navedel, so omenjene grafe in izračune vladni strani predstavili tudi na torkovem tretjem krogu pogajanj. "Prijazno so kimali, ko sem kazal te številke, in nekajkrat potrdili, da so res take, da so tudi sami prišli do enakih zaključkov. Končali pa so s tistim pahorjanskim 'so what'," je dejal Štrukelj.