Sindikati, ki zastopajo zaposlene v državnih organih, se v okviru pogajalske skupine zelo težko pogovarjajo zaradi specifik njihovega dela, je pojasnil predsednik Sindikata carinikov Slovenije Dušan Pečnik. Zato so ob skupnih stavkovnih zahtevah sindikatov, ki so za 24. januar napovedali stavko, oblikovali tudi nekatere posebne zahteve za vse zaposlene na finančni upravi.

Cariniki bodo 24. januarja opozorilno stavkali na delovnih mestih. Za njihovo stavko veljajo določene omejitve, nujna dela morajo biti opravljena tudi v času stavke. Po Pečnikovih besedah bodo cariniki opravljali temeljitejše nadzore na mejnih prehodih, kar lahko povzroča tudi probleme pri prevoznikih. »Če cariniki razložijo cel tovornjak, lahko traja tudi en dan,« je opozoril.

Tudi stavka sindikata veterinarjev, ki se med drugim spopadajo s kadrovsko stisko, je omejena z določili zakona o veterinarskih merilih skladnosti. Za zagotavljanje normalnega poteka dela, izpolnjevanja vseh obveznosti in kakovostnega nadzora, bi potrebovali tri dodatne veterinarje v vsaki od desetih območnih enot uprave za varno hrano. Kot je pojasnila predsednica Sindikata veterinarjev Slovenije Nataša Ajdič, bodo na dan stavke izvajali nujne ukrepe v primeru izbruha posebnih bolezni in nujne ukrepe za zaščito živali, na primer pri sumu kaznivega dejanja mučenja živali, ostalih del pa ne bodo opravljali.

Sindikati: SMC zna prisluhniti zgolj tistim poklicnim skupinam, ki jih zastopajo njihovi ministri

V veterinarskem sindikatu so ocenili, da enodnevna stavka ne bo predstavljala večje materialne škode, saj bodo na primer v klavnicah prestavili klavni dan. Obseg dela bo tako povečan dan pred in po stavki, prestavilo se bo tudi izdajanje veterinarskih izvoznih spričeval. »Ob ponovitvi stavke ocenjujmo, da v roku treh dni ohromimo gospodarstvo. V trgovinah ne bo mesa in živil živalskega izvora,« je še opozorila Ajdičeva.

Sindikat ministrstva za obrambo zaradi zakonskih omejitev stavke ne more napovedati, je spomnil predsednik sindikata Darko Milenkovič. Zato so ministrico za obrambo Andrejo Katič ponovno pozvali, naj z ustreznimi ukrepi zagotovi prost dan vsem, ki bi se 24. januarja želeli udeležiti protestnega shoda pred vlado. Opozoril je, da niso zadovoljni z lanskoletnimi »enostranskimi posegi, ki so povzročili nove anomalije in nesorazmerja v Slovenski vojski«. S skupnimi zahtevami sindikatov za urejanje normativnega dela, s katerimi »želijo urediti zadeve, ki jih primerljivi poklici državne uprave že imajo, zlasti policisti v njihovi kolektivni pogodbi«.

V sindikatih so kritični do vlade, predvsem do koalicijske SMC, ki po njihovem mnenju »zna in zmore prisluhniti zgolj tistim poklicnim skupinam, ki jih zastopajo ministri iz vrst SMC«. Prav tako vlado pozivajo, da se o specifičnih zahtevah pričnejo pogajati ločeno, tako kot to počnejo s šolskim sindikatom Sviz.