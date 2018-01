Kot so sporočili, vladna stran vztrajno zavrača pogajanja o njihovem predlogu, ki temelji na dejstvu, da so bila z dogovori s posameznimi poklicnimi skupinami, zlasti z zdravniki, porušena razmerja pri vrednotenju ostalih delovnih mest v javnem sektorju in bi zato ponovna vzpostavitev razmerij terjala pregled in spremembo vrednotenja vseh delovnih mest v javnem sektorju zaradi njihove medsebojne primerljivosti.

Vlada je po njihovih navedbah tak pristop izrecno zavrnila predvsem zato, ker bi pomenil ponovno zvišanje vrednosti plačnih razredov zaposlenih do 26. plačnega razreda. A v sindikatih opozarjajo, da uvrstitve teh delovnih mest v povezavi s spremenjenim vrednotenjem delovnih mest zdravnikov niso bile nikoli obravnavane. »Vladno stališče očitno izhaja iz predpostavke, da gre za manjvredna delovna mesta, ki niso niti znotraj enotnega plačnega sistema v nikakršnem razmerju do delovnih mest zdravnikov,« so zapisali.

V koordinaciji stavkovnih odborov ob tem zavračajo izjave ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, da si je vlada zelo prizadevala in da naj bi se s svojimi predlogi konkretno približala. Kot pojasnjujejo, je vladna stran vztrajala na konceptu svojih izhodišč iz aprila 2017, v katerih je predlagala spremenjeno vrednotenje zgolj nekaterih delovnih mest, ki jih ocenjuje kot neposredno primerljiva z zdravniškimi.

CSD bodo jutri obravnavali le najnujnejše primere in izvajali prvo socialno pomoč Sindikat Centrov za socialno delo SINCE07 se bo pridružil tokratni stavki javnega sektorja, ker stavkovne zahteve po mnenju predsednika sindikata Perice Radonjića izražajo problematiko, s katero se srečujejo tudi v socialnem varstvu. »V sredo bomo na centrih za socialno obravnavali le najnujnejše primere in izvajali prvo socialno pomoč,« je dejal. Osnovna težava centrov za socialno delo v Sloveniji je katastrofalna kadrovska situacija, kajti v vseh 62 centrih je zaposlenih le 1200 strokovnih delavcev, primanjkuje jih med 200 in 300, je Radonjić poudaril na današnji novinarski konferenci. Dodal je, da so plače v socialnem varstvu med najnižjimi v javnem sektorju. Po deležu zaposlenih v socialnem varstvu Slovenija močno zaostaja za povprečjem EU.