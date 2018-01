K rasti prihodkov so najbolj pripomogli prihodki od prodaje v Rusiji, Ukrajini, na Nizozemskem, Bližnjem in Daljnem vzhodu ter trgih Amerike, Azije in Avstralije, so po seji nadzornikov, ki so oceno poslovanja in gospodarski načrt obravnavali v četrtek, sporočili iz Gorenja.

»Kljub težavnim razmeram na trgu v drugi polovici leta smo dosegli načrtovane prihodke in že deveto četrtletje zapored ustvarjamo dobiček. Nižji od načrtovanega je predvsem na račun izjemnega povišanja cen surovin - nabavna cena plastičnih mas se je denimo povišala kar za 25 odstotkov, jeklene pločevine za desetino,« je zapisal predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac.

Gorenje je danes objavilo gospodarski načrt za leto 2018, v katerem načrtujejo dobiček v višini 8,1 milijona evrov, prihodki od prodaje pa naj bi znašali 1,33 milijarde evrov.