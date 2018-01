»Italijanske volitve bodo prelomnica za Italijo in za celotno EU,« je pred dnevi ob najavi kandidature za sedež v italijanskem senatu poudaril Pittella. Italijanska Demokratska stranka je po njegovih besedah zadnji branik, ki lahko prepreči, da pade Italija v roke desnih, populističnih in ksenofobnih gibanj. Pittella je pojasnil, da je izziv sprejel kot dejanje dolžnosti in odgovornosti do stranke, Italije in Evrope ter da bo to terjalo veliko časa in energije, a da se ne bo izogibal dolžnostim predsednika S&D. Skupaj s podpredsedniki bodo opredelili, kako čim učinkoviteje upravljati skupino v prihodnjih tednih, je napovedal.

Med morebitnimi nasledniki Pittelle, za katerega se pričakuje, da bo na volitvah v Italiji uspešen, se v bruseljskih krogih omenja več imen, med njimi poleg Slovenke Tanje Fajon še Španka Elena Valenciano, Portugalka Maria Joao Rodrigues in Nemec Udo Bullmann. Vsi so sedaj med devetimi podpredsedniki skupine S&D.

Fajonova je v povezavi s pojavljanjem svojega imena med morebitnimi nasledniki Italijana danes za STA izpostavila, da bodo v vodstvu skupine nocoj opravili prvo temeljito razpravo o nadaljnjih korakih po morebitnem odhodu Pittelle v italijansko politiko. »Do 4. marca oziroma volitev v Italiji ne pričakujem sprememb na čelu skupine. Drži, da se v skupini S&D, na parlamentarnih hodnikih in v medijih že pojavljajo različna imena. Med njimi se pojavlja tudi moje. A dejstvo je, da postopkov imenovanja novega vodje S&D še nismo začeli,« je pojasnila Fajonova.