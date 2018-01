Večino svetovnih banan gojijo v tropskih toplih temperaturah, ki dosledno dosegajo okrog 27 stopinj Celzija. Podjetje D&T Farms na jugu Japonske pa svoja bananina drevesa goji bolj na hladnem. Njihovo okolje, ki je umetno močno hlajeno, namreč dosega minus 60 stopinj Celzija, šele po določenem obdobju pa banane premaknejo v okolje s tropskimi temperaturami.

Zaradi te velike razlike med temperaturami, v katerih drevo raste, hitreje rastejo same banane in tudi dozorijo zelo hitro. Njihovi olupki v tem času še niso popolnoma zreli, zato ostanejo mehki, tanki in dovolj sladki, da jih lahko jemo s preostalim delom sadeža, ki smo ga vajeni uživati.

HI Kyosyke ! Have you tasted it? Mongee Banana, the most interresting thing about this banana is that you can eat the skin! I'ts only grown in OKAYAMA Perfecture, and they only sell 10 bananas per week. D&T Farm in Okayama.@ffffujiwarapic.twitter.com/jLKj1FCnSx