Poslovnežu Izetu Rastoderju so se posli z bananami v lanskem letu občutno skrčili. Nobeno presenečenje ne bo, če se bo padec nadaljeval tudi letos. Na to bi lahko vplivalo hiranje največje hrvaške družbe Agrokor in njegove trgovske verige Konzum. Tik preden je Agrokor leta 2014 prevzel Mercator, sta družba Rastoder in Agrokor sklenila pogodbo o sodelovanju, vredno od 70 do 100 milijonov evrov letno.

Prihodki od prodaje družbe Rastoder so se znižali s 146,7 milijona evrov leta 2015 na 107,7 milijona evrov v minulem letu oziroma za 27 odstotkov. Še več, in sicer za okoli 30 odstotkov je padla količinska prodaja banan: leta 2015 je družba prodala 11,66 milijona kartonov banan, lani pa jih je uspela prodati 8,06 milijona.