Predstavitev kapetanov in selektorjev vseh dvanajstih udeleženk v dvorani Stožice je bila uvertura v začetek največjega športnega dogodka na slovenskih tleh letos – evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu. Da gre za tekmovanje najvišje ravni, ki poteka pod okriljem ene najvplivnejših in najbogatejših športnih organizacij na svetu – Evropske nogometne zveze (Uefa), potrjujejo tudi strogi varnostni ukrepi. Čeprav se prvenstvo uradno začne šele danes, so se predstavniki medijev včerajšnje tiskovne konference smeli udeležiti le z akreditacijo, ki so jo morali za nameček varnostnikom večkrat pokazati tudi po vstopu v dvorano. Tako strogega varnostnega režima novinarji na športnih prireditvah v Sloveniji običajno niso vajeni, priča pa mu niso bili niti na domačem evropskem prvenstvu v košarki pred petimi leti.

Nič manj pestro ni bilo dogajanje v okolici dvorane, kjer so delavci urejali še zadnje podrobnosti pred začetkom 12-dnevnega tekmovanja. Slednje bosta odprli Slovenija in Srbija, ki sta uvodno tekmo evropskega prvenstva odigrali že pred dvema letoma v Beogradu, ko so se zmage s 5:1 veselili takratni gostitelji. Slovenija ima tudi sicer proti Srbom negativno razmerje zmag in porazov. V devetih medsebojnih obračunih so vknjižili dve zmagi, en neodločen izid, šestkrat pa so bili poraženi.

A glede na to, da je drugi tekmec Slovencev v skupini A dvakratna evropska prvakinja Italija, bo današnji dvoboj za preboj v izločilne boje še toliko pomembnejši. »Ko smo se pripravljali na prvenstvo, smo se pripravljali zase in za svojo igro, a glavnina taktičnih zamisli je bila vseeno posvečena prav dvoboju s Srbijo. Pa ne le zato, ker so Srbi vsaj na papirju lažje premagljivi, ampak tudi zato, ker gre za prvo tekmo. A nihče ne more zagotoviti, da se bodo Italijani sprehodili čez našo skupino. Mogoče je prav vse,« meni selektor Slovenije Andrej Dobovičnik. Kako se bo s svojimi igralci danes zoperstavil trdoživemu nasprotniku, ni želel razkriti, priznal pa je, da računa tudi na pomoč gledalcev. Teh bo na tribunah več kot 10.000, med njimi tudi prvi mož Uefe Aleksander Čeferin ter nekdanja nogometna zvezdnika Portugalec Luis Figo in Srb Dejan Stanković.

Kljub negativni statistiki v primerjavi s Srbi se v taboru slednjih pred današnjo tekmo ne želijo postavljati v vlogo favorita. Poudarjajo, da bodo na tekmi močno oslabljeni, saj zaradi kazni ne bosta smela nastopiti vratar Milodrag Aksentijević in kapetan Marko Perić. »Iskreno mislim, da Slovenija ni najslabši nasprotnik v skupini. Posebno ker igra doma pred 10.000 navijači. Imel sem srečo, da sem pred dvema letoma lahko doma igral pred toliko gledalci in premagali smo številne reprezentance, ki so bile boljše od nas. Ekipa, ki ima na strani publiko, je lahko enakovredna najmočnejšim evropskim selekcijam,« je prepričan Marko Perić. S soigralci bo branil četrto mesto z zadnjega turnirja stare celine.

Prvi favoriti za končno zmago so aktualni prvaki Španci, visoko na stavnicah pa kotirajo tudi Rusi, Portugalci in Italijani.