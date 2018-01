Na povratni četrtfinalni tekmi na Santiagu Bernabeu jih je z 2:1 premagal Leganes, ki je sicer na prvem obračunu pred tednom dni klonil z 0:1, a se zaradi boljše gol razlike v gosteh veselil napredovanja s skupnim izidom 2:2. Za goste sta zadela Javier Eraso v 32. in Gabriel Pires v 52. minuti, edini zadetek za domače, ki so nastopili brez Cristiana Ronalda in Garetha Bala, pa je dosegel Karim Benzema (47).

»Izid je povsem pravičen, saj nismo napravili tega, kar smo želeli. Sem zelo razočaran, to je velik udarec za nas. Je to moj najslabši večer? Vedno prevzamem odgovornost in da, to je moj najslabši večer,« je po tekmi dejal trener Reala Zinedine Zidane.

Poleg Leganesa sta se v polfinale že uvrstila Sevilla, ki je bila s skupnim izidom 5:1 boljša od Atletica in Valencia, ki je sinoči po streljanju enajstmetrovk izločila Alaves. Zadnjega finalista bo dal drevišnji obračun med mestnima tekmecema Barcelono in Espanyolom. Na prvi tekmi je bil z 1:0 boljši Espanyol.