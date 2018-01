Francoski trener Zinedine Zidane je na klopi Reala iz Madrida dvakrat zapovrstjo osvojil ligo prvakov, a bo najkasneje po koncu sezone iskal novo službo. Španski prvak je neslavno izpadel iz igre za obe domači lovoriki, številna razočaranja v Madridu pa lahko prekine le tretji zaporedni evropski naslov.

Real Madrid ni prvi klub, ki se je izpel po decembrskem slavju na klubskem svetovnem prvenstvu. Nekaj dni kasneje je Barcelona z visoko zmago v Madridu naznanila viharno obdobje kraljevega kluba, ki mu v koledarskem letu 2018 grozi, da bo ostal celo brez osvojene lovorike. Prvenstvo je že zdavnaj zavoženo, saj Real za vodilnimi Katalonci zaostaja za rekordnih devetnajst točk, v pokalu pa se mu je zataknilo kljub prijaznemu žrebu. Real je uvodoma še zmogel odpraviti nižjeligaša Fuenlabrado in Numancio, a ga je v boju za polfinale senzacionalno ustavil povprečni prvoligaš Leganes. Realu se doslej še ni zgodilo, da bi izpadel iz pokala, potem ko je slavil na prvi tekmi v gosteh. Po novi zaušnici je uspešnost moštva na letošnjih domačih tekmah padla celo pod petdeset odstotkov, s tribun stadiona Santiago Bernabeu pa tako močno odmevajo žvižgi navijačev, da bolijo ušesa.

Mediji na široko analizirajo krizo Reala in iščejo glavne krivce za številne neuspehe. Javnost je skorajda enotna, da največjo odgovornost za sunkovit padec nosi ravno Zidane, a pri tem ne gre spregledati povprečnega učinka zvezdnikov na igrišču. Realu se pozna, da po dveh evropskih kronah ni okrepil igralskega kadra, ampak je raje skrajšal klop. Umetniki v zvezni vrsti (Modrić, Isco, Asensio…) ne najdejo rešitve, na udaru kritik je nezadovoljni in neučinkoviti Cristiano Ronaldo, zato so navijači glede na rezultate spletnih anket naklonjeni njegovemu odhodu iz Madrida. Španski tisk je prepričan, da bi Portugalec lahko zapustil Real le v primeru podpisa rekordne pogodbe z Neymarjem, ki je že dolga leta na vrhu želja kraljevega kluba. Pred tem se bosta Ronaldo in Neymar pomerila v osmini finala lige prvakov, ko bo Real v poslastici uvodnega kroga evropske končnice proti PSG reševal sezono, Zidane pa svojo kožo.

Nekdanji francoski nogometni as se je v vlogi trenerja prvič znašel v kriznih razmerah. Izpad v španskem pokalu je označil za polomijo in nase prevzel odgovornost. »Zavedam se, da lahko izgubim službo, saj moram kot trener poskrbeti za boljše rezultate,« pravi Zinedine Zidane, ki so mu navijaški mediji napačno prerokovali, da bo z Realom presegel učinek Barcelone pod vodstvom Josepa Guardiole. V zadnjem obdobju se v javnosti že pojavljajo kandidati za Zidanovega naslednika, med katerimi se največkrat omenjata argentinski trener Mauricio Pochettino in otrok Reala Jose Maria Guti. Zidane za tovrstna namigovanja nima niti časa, saj ga že danes čaka prvenstveni derbi v Valencii. Kraljevemu klubu teče voda v grlo, saj zaseda šele četrto mesto, najbližja zasledovalca Villarreal in Sevilla pa mu dihata za ovratnik. Če bo Real izpadel iz vodilne četverice, v prihodnji sezoni ne bo igral v ligi prvakov. Valencia je po uspešnem začetku sezone nekoliko popustila. Prejšnji konec tedna je z devetimi igralci izgubila proti Las Palmasu, nazadnje pa je po enajstmetrovkah komaj napredovala v polfinale pokala proti Alavesu, kjer jo že prihodnji teden čaka Barcelona.