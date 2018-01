Prepričevanje otrok, naj si umivajo zobe, sodi med stalne naloge starševstva. Inovatorji si zato že dolgo manejo roke ob misli, da bodo prav oni izumili pripomoček, ki bo otroke ne le spodbudil, temveč tudi navdušil nad ščetkanjem. Ker pregovorno korenček deluje bolje od palice in ker je mladina danes že skoraj eno z mobilnikom, je vse več bistroumnežev prepričanih, da se odgovor skriva v igrah za pametne telefone. Že leta 2014 je podjetje Grush predlagalo posebno zobno ščetko z vgrajenim senzorjem za gibe, ki bi ob povezavi z mobilnikom omogočil otrokom igranje zabavne videoigre. Ker je bilo tedaj leto 2014, je šlo za običajno videoigro, ker je zdaj že leto 2018, pa mora biti zamisel vsekakor posodobljena z nadgrajeno resničnostjo.

To nadgradnjo je nedavno predstavilo podjetje Kolibree, ki je izdelalo zobno ščetko magik in združilo zmogljivosti sledenja gibanju s sprednjimi kamerami sodobnih mobilnikov in tehnologije zaznavanja podob. Aplikacija, ki jo je razvilo podjetje, se imenuje magik mirror oziroma čarobno ogledalo in deluje približno tako, kot bi pričakovali od njenega imena.

Otrok v eno dlan vzame Kolibreejevo zobno ščetko in pogleda na mobilnik, na katerem je prižgana aplikacija z vklopljeno sprednjo kamero. Zabava se začne, ko aplikacija prepozna obraz, otrok pa se tedaj s ščetkanjem spopade z zlo pošastjo, ki želi razširiti luknje po zobeh. Pošast je v videoigri mogoče premagati s streljanjem mehurčkov, za kar je treba ščetkati, ker se pošast premika od enega dela ust do drugega, pa ji je treba slediti tudi s ščetko.

Z uspešnim umivanjem zob otrok pridobiva posebne nagrade v igri in odpira nove stopnje, da vse skupaj ne postane preveč monotono in podobno rutini ščetkanja. Avtorji aplikacije so očitno samozavestni in menijo, da bi njihova igra znala zelo pritegniti otroke, stare okoli šest let, zato so vanjo vgradili tudi varovalo pred prepogostim igranjem in posledičnim škodljivim prekomernim drgnjenjem zob. Igro je namreč mogoče igrati največ trikrat na dan. Ob tem aplikacija staršem pošlje tudi podatke, ali so si njihovi otroci zobe umili, ob katerih urah si jih umivajo in koliko časa traja ščetkanje.

Da umivanje zob ne bi potekalo s ščetko v eni dlani in mobilnikom v drugi, so v podjetju zasnovali v paket vključeno stojalo za mobilnik. Sanjajo pa tudi o možnosti, da bi lahko v prihodnosti aplikacijo uporabljali s pametnimi ogledali. Aplikacija in ščetka naj bi bili naprodaj še letos, za zobno ščetko pa bo predvidoma treba odšteti nekaj manj kot 25 evrov. Tu tiči trik. Sama ščetka namreč ni pametna. Vsa pamet se skriva v aplikaciji, ščetka je le oblikovana tako, da jo aplikacija prepozna. Drugih ščetk torej ni mogoče uporabljati, bo pa treba ščetko magik kot vse druge zamenjati na nekaj mesecev. To pomeni, da bi zgolj zaradi posebne oblike morali odšteti tudi 100 evrov na leto za ščetkanje otroških zob.