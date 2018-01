Čeprav je mladi britanski inovator Ryan Yasin študiral za aeronavtičnega inženirja, inovacija, s katero je prodrl v svetovno javnost, ni povezana z letali ali čim podobnim. Njegov izum bo še najbolj zanimal starše z zelo majhnimi otroki. Izdelal je namreč posebna oblačila, ki rastejo skupaj z otrokom. To bi znalo precej zmanjšati število nakupov oblačil, s katerimi je sicer treba slediti bliskoviti rasti najmlajših.

Otroci v prvih dveh letih prerastejo kar nekaj oblačil, s tem pa niso obremenjene le denarnice staršev, temveč tudi okolje, če oblačila ne romajo v ponovno uporabo. Vsako leto na svetovnih odpadih konča več deset tisoč ton oblačil, svoj delež h gori zavrženega tekstila pa prispevajo tudi otroška oblačila. Zato je Yasin izkoristil inženirsko znanje in poznavanje posebnih struktur v nekaterih tkaninah, ki omogočajo širjenje in podaljšanje ob raztegu. S pletenjem in segrevanjem posebnega materiala mu je uspelo izdelati oblačila, ki jih lahko peremo in so hkrati nepremočljiva. Za otroka od šestega do šestintridesetega meseca starosti bo zadostovalo samo eno oblačilo.

Nič več kupovanja prevelikih oblačil Da njegova zamisel ni uporabna zgolj na papirju, temveč nekaj, kar tudi v praksi pride prav staršem in je prijetno otrokom, ki oblačila nosijo, je Yasin ugotovil s pomočjo sestre in njenih dveh otrok. Ta sta preizkusila prototipni izdelek in bila nad njim navdušena. Zato mu je sestra svetovala, naj se zamisli še bolj posveti in s tem omogoči podobno izkušnjo tudi drugim. Ker oblačila rastejo z otrokom, imajo še eno prednost. Yasin opozarja, da si starši pogosto olajšajo nakupovanje oblačil za otroke tako, da kupijo nekaj številk prevelika. Posledično otroci dolgo »plavajo« v oblačilih, zelo kratek čas pa so ravno prav velika. Yasinov izdelek se ves čas prilagaja otrokovi velikosti, zato je vselej udoben in omogoča prosto gibanje. Za nameček je oblačila, ki nosijo ime petit pli, mogoče reciklirati, ko za njih ne najdemo novih uporabnikov. Izdelati jih je mogoče tudi v več barvah in z različnimi vzorci.