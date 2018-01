Enajsterica hokejistov pacifiške skupine si je ob zmagi razdelila milijon dolarjev nagrade. »Na teh tekmah ne gre zgolj za denar, tekme so tekmovalne narave,« je ob tem povedal Johhny Gaudreau, levo krilo ekipe Calgary Flames.

V polfinalu so sicer Kopitar in njegova ekipa prav tako s 5:2 odpravili hokejiste centralne divizije, v drugem polfinalu pa so bili hokejisti atlantske divizije s 7:4 boljši od tekmecev metropolitanske skupine.

Za najboljšega igralca tekme zvezd so izbrali novinca v NHL Brocka Boeserja iz Vancouver Canucks, ki je za nagrado dobil še 90.000 dolarjev in nov avtomobil. Postal je drugi novinec v ligi NHL, ki je bil izbran za MVP. Pred njim je to uspelo le še Mariu Lemieuxu leta 1985.

»Nikoli v sanjah si ne bi predstavljal kaj takšnega,« je povedal Boeser, na vprašanje, kaj bo naredil z avtomobilom, pa je odvrnil: »Mogoče ga bom dal sestri. Ne vem.«

Za pacifiško ekipo je sicer blestel Rickard Rakell, ki je tekmo končal z dvema goloma in podajo. Zadel je prvi in zadnji gol.