Za goste je Chris Tierney dosegel gol in podajo, zadeli pa so še Barclay Goodrow, Mikkel Boedker in Joe Thornton. Blestel je tudi vratar Martin Jones s 35 obrambami. Častni gol za Los Angeles je v 53. minuti dosegel Trevor Lewis, ko je znižal na 3:1.

»Pred tekmo smo se pogovarjali in zmenili, da moramo dobro začeti in 60 minut igrati dober hokej. Tega nismo storili. Zdaj si moramo določeni stvari ogledati in že na naslednji tekmi moramo zaigrati bolje,« je po porazu povedal napadalec Los Angelesa Adrian Kempe.

Anže Kopitar, ki je danes v dobrih 20 minutah dvakrat streljal na nasprotni gol, in soigralci bodo imeli v ligi NHL zdaj dva dneva počitka, nato v mesto angelov prihaja Pittsburgh.

Skupaj so bile na sporedu štiri tekme in ostali izidi so bili bolj tesni. Pred svojimi navijači je slavil le Colorado, ki je s 3:1 ugnal Anaheim in se veselil sedmega zaporednega para točk. Dallas je po podaljšku s 3:2 zmagal v Bostonu, New York Islanders pa po podaljšku s 5:4 v Montrealu,

Dallas je sicer že vodil z 2:0, a dovolil izenačenje, vseeno pa osvojil obe točki, ko je po treh minutah dodatnega dela zadel Tyler Seguin.

Med ključnimi igralci New Yorka je bil nemški vratar Thomas Greiss, ki je resda prejel štiri gole, a ubranil kar 52 strelov na svoj gol. Tekmo je v drugi minuti dodatnega dela igre odločil John Tavares z drugim golom na tekmi. Že v rednem delu je New York vodil z 2:0 in 4:2.