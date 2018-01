Smučarske skakalke so v Ljubnem ob Savinji opravile generalko pred prihajajočimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu. Močna slovenska zasedba se niti v soboto niti v nedeljo ni uvrstila na oder za zmagovalke. Čeprav so bila pričakovanja višja, se je morala zadovoljiti s petimi uvrstitvami med najboljšo dvanajsterico v svetovnem pokalu.

Organizatorji v Ljubnem so lahko zadovoljni s prireditvijo, ki je vnovič požela ogromno zanimanja. Iz Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da si je sobotno preizkušnjo pod Rajhovko ogledalo več kot 7000 obiskovalcev, konkurenca med tekmovalkami pa v tej sezoni svetovnega pokala še ni bila močnejša. V soboto je slavila suverena norveška skakalka Maren Lundby, dan kasneje pa je največ slave pobrala povratnica po poškodbi Daniela Irascho-Stolz. Avstrijska veteranka je po dveh letih znova osvojila Ljubno, kjer je v vseh tekmovanjih slavila že sedmič. Najboljša slovenska uvrstitev je uspela Emi Klinec, ki je bila v soboto šesta, v hrbet pa ji je gledala reprezentančna sotekmovalka Nika Križnar. »Kot ekipi nam je uspel dober rezultat. Z obema skokoma sem zadovoljna, saj stopnjujem nastope,« je dejala Ema Klinec, medtem ko je Križnarjeva kritično ocenila, da je bila v prvi seriji pozna na odskočni mizi, v drugi pa ni imela prave energije.

Pred današnjo preizkušnjo so imeli v slovenskem taboru še višja pričakovanja, a so v primerjavi s sobotnim dogajanjem nazadovali. Ema Klinec je bila z uvrstitvijo na deveto mesto znova najboljša domačinka. Špela Rogelj, ki bo v Pjongčangu najstarejša slovenska skakalka, je dejala, da si je reprezentanca v Ljubnem želela večjega uspeha, zaradi česar so imela dekleta malce kisel nasmešek. Ravno pred domačimi navijači pa se je od aktivne športne kariere pri 24 letih poslovila Katja Požun, ki je bila pretekli konec tedna uvrščena na 35. in 40. mesto. Požunova je Sloveniji leta 2012 priskakala prve stopničke v Hinzenbachu, skakalne smuči pa je v kot postavila tudi Eva Logar. Slovenski selektor Stane Baloh je v Ljubnem tudi določil slovenske potnice v olimpijski Pjongčang. Iger pod petimi krogi se bodo udeležile Špela Rogelj, Nika Križnar, Ema Klinec in Urša Bogataj.