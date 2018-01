Sedmo mesto je delila Nika Križnar (83 in 85 m/225,2), 12. je bila Urša Bogataj (79,5 in 82 m/209,3), 13. Špela Rogelj (79 in 81 m/209,1), 24. Maja Vtič (77,5 in 78,5 m/194), 27. pa Jerneja Brecl (75 in 78,5 m/188,5).

V finale se nista uvrstili Katja Požun (70 m/80,3), ki je končala na 35. mestu, in Katra Komar (70 m/79,9), ki je bila 37.

Maren Lundby je vodila že po prvi seriji, drugo mesto sta si delili Katharina Althaus in Sara Takanaši (84 m/116,5), četrta je bila Nemka Corina Vogt (83,5 m/111), peta pa Avstrijka Daniela Iraschko Stolz (83,5 m/110,6), ki je po poškodbi nastopila prvič v sezoni.

Ema Klinec je delila šesto mesto, deveta je bila Nika Križnar, 11. Urša Bogataj, 13. Špela Rogelj, 21. Maja Vtič in 30. Jerneja Brecl. Slednja je tako začela drugo serijo in na svoji prvi tekmi v svetovnem pokalu osvojila točke. Dvakrat je bila tretja na tekmah celinskega pokala prejšnji teden v Planici.

Maja Vtič, ki je praznovala trideseti rojstni dan, je na svoji stoti tekmi za svetovni pokal v finalu izgubila nekaj mest, nekaj malega je za uvrstitev med deseterico zmanjkalo Rogljevi in Bogatajevi, zato pa sta med najboljšimi končali Klinčeva in Križnarjeva.

»Zadovoljna sem, ker s skoki še vedno stopnjujem nastope, a rezerv je še veliko in zato sem lahko zadovoljna. Uspel nam je nov lep ekipni uspeh, brez tega enostavno ne gre. Dekleta se med seboj bodrimo in tako mora biti,« je bila po izenačitvi drugega najboljšega rezultata v karieri zadovoljna Križnarjeva. Manj nasmejana je bila, kljub mestu boljši uvrstitvi, Klinčeva: »Z nobenim od dveh skokov danes ne morem biti zadovoljna. V prvi seriji sem bila pozna, v drugi pa ni bilo prave energije. Na mizi ni bilo energije, ki bi me odnesla. Jutri to želim popraviti in če mi uspe, bom tudi zadovoljna.«

Med gledalci sta bila tudi predsednik države Borut Pahor in ministrica, pristojna za šport Maja Makovec Brenčič.

V nedeljo bo še druga tekma na Ljubnem, zadnja za smučarske skakalke pred olimpijskimi igrami v Južni Koreji.