Slovenske skakalke se tudi letos nastopa na Ljubnem že močno veselijo. Domačim navijačem se jih bo tokrat predstavilo rekordno število, saj je glavni trener reprezentance Stane Baloh priložnost ponudil kar enajstim tekmovalkam. Poleg prvokategornic Urše Bogataj, Nike Križnar, Eme Klinec, Špele Rogelj, Maje Vtič in Katje Požun se bodo po zaletišču skakalnice v Zgornji Savinjski dolini spustile še mladinke Jerneja Brecl, Katra Komar, Pia Mazi, Katja Markuta in Kaja Čoš Urbanija.

»V zgodovini svetovnega pokala na startu še nismo imeli toliko tekmovalk. Skupaj jih bo kar 11, kar je lepa številka. To pomeni, da se ženski smučarski skoki lepo razvijajo tudi pri nas. Od mladink ne pričakujemo odmevnih rezultatov, dobro je, da nastopijo na tekmi svetovnega pokala, da bodo enkrat z vrha zaleta videle, kako je nastopiti na taki tekmi,« pravi Stane Baloh. Precej večja pričakovanja bo imel konec tedna do A-reprezentantk. Te na Ljubno prihajajo na krilih uspešnih nastopov minuli konec tedna na Japonskem, kjer so Slovenke na ekipni tekmi zaostale le za Norvežankami, medtem ko je Križnarjeva na posamični tekmi stopničke zgrešila za vsega 0,8 točke.

»Seveda pričakujem dobre rezultate in da bi se pokazali v kar najlepši luči. V preteklosti nam je to že uspelo, osvojili smo tudi zmago, ko je bila pred dvema letoma najboljša Maja Vtič. Želim si stopničke. Puncam povsem zaupam in upam, da bodo nastopile v tako dobrem ritmu kot na Japonskem,« dodaja Baloh. Zaradi toplega januarskega vremena so organizatorji imeli nemalo težav s pripravo skakalnice, zaradi česar so se pojavile celo govorice o selitvi v Planico. A 60 prostovoljcev je po besedah predsednika organizacijskega odbora Rajka Pintarja še pravočasno poskrbelo za to, da je skakalnica optimalno pripravljena.

Skakalke jo bodo prvič preizkusile že danes, ko je ob 12. uri na sporedu najprej uradni trening, ob 14. uri pa sledijo še kvalifikacije. Prva tekma bo v soboto ob 14. uri, v nedeljo se bo dogajanje s kvalifikacijami začelo ob 12.45, ob 14. uri pa bo sledila še druga tekma. Ta bo za tekmovalke še zadnja pred odhodom v olimpijski Pjongčang.