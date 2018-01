Petrol Olimpija bo v naslednjem krogu gostovala pri zadnjeuvrščenem MZT-ju, nato pa jo čakajo še tekme s Partizanom, FMP in Zadrom.

Ljubljančani so prikazali dva obraza. V prvem polčasu so bili prepričljivo boljši od nemotiviranega tekmeca, ki že ima zagotovljeno mesto v polfinalu, v drugem delu pa so gostje pokazali svojo moč in Petrol Olimpijo močno omejili. Prednost 41:23 iz začetka drugega polčasa se je stopila do konca tretje četrtine (43:44), tako da je odločitev o zmagovalcu padla v zadnjih minutah.

Zagrebčani so bili ob koncu tekme v boljšem položaju, saj so 80 sekund pred koncem vodili s 64:59. Tri sekunde pred iztekom časa so imeli pri vodstvu 64:63 dva prosta meta, vendar so oba zgrešili, Andrija Stipanović pa je v boju za žogo naredil osebno napako. Na drugi strani igrišča je na črto prostih metov stopil Jordan Morgan, bil dvakrat natančen, poskus Roko Leni Ukića za tri točke v zadnji sekundi pa ni bil blizu cilja.