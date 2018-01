Pet krogov pred koncem rednega dela lige ABA se je Petrol Olimpija znašla v situaciji, ko se bolj kot s sredino lestvice spogleduje z dnom, kjer MZT za njo zaostaja za dve zmagi. Zadnje mesto prinaša izpad v drugo ligo ABA, takšen razplet pa bi bil za Ljubljančane, ki bodo v prihodnjo sezono po zagotovilih novega vodstva vstopili finančno okrepljeni in s precej višjimi rezultatskimi ambicijami, prava katastrofa. V trenutni položaj jih je pahnilo sedem zaporednih porazov, tudi osmi pa ne bi bil nobeno presenečenje, saj danes ob 17. uri v dvorani Tivoli gostuje tretjeuvrščena Cedevita s slovenskim trenerjem Juretom Zdovcem.

Potem ko so zmaji takoj po menjavi trenerja prikazali boljšo predstavo in porazili Bayreuth, je sledil nov padec, posledica pa so štirje porazi na zadnjih štirih tekmah. Pri vsakem od njih je v oči bodla slaba igra v napadu, kar potrdi tudi število doseženih točk – 57 proti Estudiantesu, 65 proti Primorski, 66 proti Budućnosti in 67 proti Venezii. Ker sta bili v tem obdobju dve tekmi v Fibini ligi prvakov, kjer Olimpija večjih možnosti za napredovanje ni imela, in ena v ligi ABA, proti Budućnosti, ki je letos praktično nepremagljiva, je Zoran Martić izkoristil priložnost in v upanju, da se bo fizična priprava v bližnji prihodnosti izboljšala, nekoliko okrepil intenziteto treningov. »Če v posodo, ki pušča, nič ne dolivaš, bo slej ko prej prazna. Fizično smo bili zelo blizu dna. Nekaj sem moral narediti, da sem osvežil igralce. Tako smo denimo na dan tekme z Zlatorogom opravili težji trening ter podobno ponovili tudi pred obračunom z Estudiantesom in Venezio. Čudeža po nekaj treningih ne moremo pričakovati, a manjši premik je že viden,« je pojasnil Zoran Martić.

Eden tistih, ki mu intenzivnejši treningi pridejo najbolj prav, je Mirza Begić. Dvaintridesetletni center je z Olimpijo podpisal pred dnevi, v prvi polovici sezone pa v Iranu bolj malo delal, saj je imel počeno kost v zapestju. »Namenjam mu morda še več minut, kot jih je v danem trenutku sposoben odigrati. Trenutno to ni Begić, ki je pred tremi sezonami v dresu Olimpije navduševal po ligi ABA. Potreboval bo nekaj časa, da se vrne v formo,« pravi Martić, ki ga danes čaka snidenje z Juretom Zdovcem, s katerim sta pred leti, ko je bil pomočnik Konjičana, sodelovala pri Olimpiji.

»Cedevita je kakovostno moštvo z najvišjimi ambicijami, a ima slabosti, ki jih je pokazala tako v ligi ABA kot evropskem pokalu. Če želimo do presenečenja, moramo biti bolj zbrani in motivirani od njih.« Naj še omenimo, da bo obračun proti hrvaškemu prvaku zagotovo izpustil Domen Lorbek, medtem ko sta Devin Oliver (vneta pokostnica) in Jan Špan (bolezen) vprašljiva.

Liga ABA, 18. krog, danes ob 17. uri: Olimpija – Cedevita, jutri ob 13. uri: Mornar – Budućnost, ob 19. uri: Cibona – FMP, ponedeljek ob 18. uri: Igokea – Zadar, ob 21. uri: C. zvezda – Partizan, torek ob 20. uri: Mega B. – MZT.