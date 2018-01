Leja Jurišić in Marko Mandić: Kaj pomeni biti skupaj – šest ur na odru?

Plesalka in koreografka Leja Jurišić ter igralec Marko Mandić bosta nocoj v CUK Kino Šiška izvedla performans Skupaj, v katerem se ukvarjata z vprašanjem, kaj pomeni »biti skupaj« in kako biti skupaj – na odru in nasploh v življenju. Koprodukcija med društvom Pekinpah, zavodom Via Negativa in Kinom Šiška bo trajala šest ur, gledalci pa bodo lahko dvorano vmes zapustili in se nato vrnili, čeprav si je predstavo seveda najbolje ogledati v celoti.