Kritika predstave Ekscentrik: Nenehna Antigona: Neizčrpnost gledališkega sistema

Ekscentriku Dragana Živadinova ne gre za odrsko interpretacijo kanoniziranega antičnega besedila, za iskanje mizanscene, ki bi napravila vidne odnose in psihologijo likov. Ne obremenjuje se z iznajdevanjem številnih Antigoninih življenj (D. Smole, J. Butler, S. Žižek), temveč ga zanima uprizoritev sama. Najprej uprizoritev kot polje svobode, ki svet znane tragedije brez oklepanja dramske predloge prestavi v avtorski uprizoritveni sistem, v katerem pa Antigonino zahtevo vzame zares. In nato uprizoritev kot organizem, ki združuje avditorij in dramsko situacijo. Svoboda in skupnost sta postavljeni kot pogoja uspešnosti gledališkega rituala, ki etično držo tokrat prekrije z estetsko.