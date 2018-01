Obe sta se iz tega pošalili. Reese je na twitterju zapisala, da zdaj vsi vedo, da ima tri noge, in upa, »da me boste sprejeli tako, kot sem. Nikoli pa se ne bom opravičila za to, da sem se muckala z Oprah. Če imate priložnost, to storite tudi vi.« Oprah, ki sedi ob Reese in jo objema okoli pasu, pa ji je odgovorila: »Sprejmem tvojo tretjo nogo, ker vem, da sprejmeš mojo tretjo roko.«

Pri Vanity Fair so se izgovorili, da »to v resnici ni noga, temveč guba obleke«. Kar pa sodeč po objavljeni fotografiji nikakor ne more biti res. Za Oprah pa so priznali, da so naredili napako, da »le s tremi rokami lahko opravlja vse, kar sicer počne«. Fotografijo pa bodo popravili le v spletnih izdajah. Poleg omenjenih mnogoudnih zvezdnic na naslovnici nastopa še nekaj žensk, ki so predvsem s svojimi vlogami zaznamovale minulo leto. Denimo Gal Gadot kot superjunakinja v Čudežni ženski, Claire Foy kot kraljica v Netflixovi nadaljevanki o kraljici Elizabeti Krona (The Crown), Nicole Kidman kot poosebljen ženski boj v HBO-nadaljevanki Majhne laži (Big Little Lies) in Jessica Chastain, ki je igrala pokerašico v filmu Velika igra (Molly’s Game). Seveda jim družbo delajo tudi moški, med njimi Tom Hanks ter Robert de Niro.