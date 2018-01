Oblasti so zdaj naročile tožilstvu, da proti pevki uvedejo davčno preiskavo. Njeno premoženje je ocenjeno na okoli 200 milijonov dolarjev (176 milijonov evrov), davčni račun pa bi lahko obsegal tudi več milijonov evrov, pravijo španski mediji.

Viri blizu Shakire na to odgovarjajo, da do davčne utaje ni prišlo in da je zvezdnica plačala vse obvezne davke. Prav tako pa je bila večino tistega obdobja izven Španije.

Shakira, partnerka nogometnega igralca Barcelone, Gerarda Piquéja, je Španijo kot mesto svojega prebivališča prijavila leta 2015. Dacarji želijo obdavčiti njen celotni prihodek in ne samo tistega, ki ga je pridobila v Španiji. Po zakonu namreč ljudje, ki v Španiji preživijo in delajo več kot šest mesecev na leto, predstavljajo prebivalce države in so obvezani plačevati tudi njihove davke.