Bo oči še kazen plačal, a ne?

Celjski policisti so minuli teden sredi dopoldneva naleteli na dirkača, ki je po avtocesti s svojim športnim »terencem« gonil neverjetnih 228 kilometrov na uro. No, prav neverjetna ta hitrost ni. Porsche macan namreč glede na podatke proizvajalca lahko, odvisno od modela seveda, potegne tudi več kot 270 kilometrov na uro, do stotice pa pospeši v manj kot petih sekundah. Je pa res, da lahko stane tudi sto tisočakov in več. Pri nas se na avtocestah lahko vozi največ 130 kilometrov na uro. Voznik začetnik bi to že lahko vedel. Ja, prav ste prebrali, 228 na uro je drvel 19-letnik. Vozniško dovoljenje so mu odvzeli, kazen pa bo verjetno plačal bogati očka, kajne.

Ali je pilot v letalu? Je. Pijan.

Let družbe British Airways z letališča Gatwick na Mavricij se je za potnike končal z zamudo. Kar tri ure so morali čakati v letalu boeing 777. Iskali so namreč drugega pilota. In kaj je bilo narobe s prvim? Policija je 49-letnika aretirala. Bil je namreč precej pijan in je tak želel peljati letalo do Mavricija. Še dobro, da so ga »zavohali«. Letalska družba je sporočila, da primer obravnava z vso resnostjo in bo sprejela ustrezne ukrepe. Morda pa ubogi pilot trpi zaradi aviofobije, po domače strahu pred letenjem, in si je pred poletom privoščil enega ta kratkega. Kdo bi mu zameril…

Jan ali Fredi?

Policisti iščejo moška, ki sta si v Domžalah postregla z mobilnim telefonom samsung note 8. Najprej sta si ga v prodajnem salonu ogledovala, nato pa sta ga iztrgala iz nastavka in z njim zbežala iz trgovine. Policisti so posredovali tudi opis storilcev. Eden je bil visok 180 centimetrov, star od 18 do 20 let, oblečen je bil v črno bundo s kapuco čez glavo. Drugi storilec je visok 175 centimetrov, bundo je imel črno-rdečo, policisti pa so zapisali še, da je imel izrazito bujne obrvi. Glede na to, da ima možak z izrazito bujnimi obrvmi zdaj nov telefon, bi veljalo pogledati malo na instagram in facebook. Če pa smo malo žleht, slovenska glasbena scena pozna vsaj dva zvezdnika z izrazito bujnimi obrvmi. Enemu je ime Jan, drugemu pa Fredi. Ampak dvomimo, da bi do novega telefona prišla na tak način kot mojstra iz Domžal.

Koza

Novogoriški gasilci so imeli ogromno dela in zahtevno intervencijo v torek popoldne v solkanski Ulici Borisa Kalina. »Madonca, ta je pa res koza!« so si mislili, ko so prišli na kraj nesreče. Dobesedno, da ne bo pomote. Mlajša kozica je namreč ušla iz ograde, zatavala, padla v obcestni jarek in potem še v kanalizacijski jašek in je bila cela štala. Posredovanje gasilcev je bilo hitro in uspešno. Ne samo, da so kozi pomagali iz jaška, še pomirili so jo in poskrbeli, da je spet na varnem. Koza je tako preživela, gasilci pa so bili veseli, da so uspešno opravili svoje delo, in so šli novim zmagam naproti.

Natančni Švicarji jezijo Korošce

Če ste se kdaj ujeli na enega od številnih radarjev v kakšni vasi pri naših severnih sosedih, ki so vam čez nekaj dni poslali prijazno obvestilo, da morate plačati 40 evrov ali pa vas bodo oglobili z nekaj tisoč evri škode zaradi izterjave kazni, in ste se potem tri dni jezili, četrti dan pa stopili do banke – naj vas malo potolažimo. Taiste avstrijske Korošce je pretekli teden razburjala globa, ki jo je eden od njihovih rojakov prejel od švicarskih policistov. V kraju, kjer je omejitev 50 kilometrov na uro, je namreč vozil 51 kilometrov na uro. In dobil kazen. 40 frankov ali natančno 34,78 evra. Ja, ja, Švicarji so pregovorno natančni. Korošec je pa plačal. Malo privoščljivosti veje iz te zgodbice, kajne. Drži.

Pripravil Primož Knez