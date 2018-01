Začasni štirinožni član patrulje »Poskrbite za živali in zagotovite ustrezen nadzor nad njimi,« so minuli ponedeljek opozorili kranjski policisti, ki so za kratek čas imeli tretjega, štirinožnega člana v nočni patrulji. Naleteli so namreč na manjšega psa, ki je nekaj časa postopal na mestu in deloval zgubljeno. Ker njegovega lastnika niso mogli nemudoma izslediti, so policisti psu ponudili začasno zatočišče kar v službenem vozilu in ga nato odpeljali na policijsko postajo, kamor so ponj prišli uslužbenci tamkajšnjega zavetišča za živali. Lastnika jim je uspelo najti še isti dan. Zakaj mu je ušel pes in zakaj tega ponoči ni opazil, policisti ne poročajo.

Pijan kot čep zaspal za krmilom V ponedeljek malo pred 11. uro so mariborski policisti prejeli opozorilo: v križišču Ptujske ceste in hitre ceste se je ponesrečil avtomobil, v katerem voznik negibno sloni na krmilu. Policisti in reševalci, ki so prišli na kraj dogodka, so ugotovili, da 56-letni Mariborčan ni izgubil zavesti zaradi trčenja, temveč je pijan kot čep obnemogel na voznikovem sedežu. Pomoč reševalcev je odločno odklonil, odklonil je tudi preizkus alkoholiziranosti. Policisti so mu zato vzeli vozniško dovoljenje, okajeni pa je kljub temu skušal zagnati avtomobil in se odpeljati. A mu ni uspelo. Policisti so ga pridržali do streznitve.

Padla iz taksija Nenavadno prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami so v ponedeljek obravnavali v Slovenskih Konjicah. Zgodila se je v Liptovski ulici, kamor sta občanki naročili prevoz s taksijem. Voznik taksija pa je bil tako nepreviden ali pač neučakan, da je speljal, še preden se je starejša občanka posedla na sedež, se pripela in zaprla zadnja vrata. Upokojenka je zato padla iz vozila in se pri tem hudo poškodovala. Taksista bodo policisti kazensko ovadili.

Po avtocesti v napačno smer V torek popoldne se je policistka Policijske uprave Kranj, ki tedaj ni bila v službi, vozila po gorenjski avtocesti. Med vožnjo med priključkoma Kranj zahod in Strahinj je doživela neobičajen prizor. Avtomobil, ki se je pravilno vključil na priključku Kranj zahod, je čez nekaj sto metrov ustavil, se obrnil in po prehitevalnem pasu v napačno smer odpeljal nazaj proti istemu avtocestnemu priključku. Pozorna policistka je nemudoma prijavila, da se nekdo vozi v napačno smer, enako sta storila še dva njena kolega, ki tudi nista bila v službi, sta se pa vozila po avtocesti. Trčenju sta se izognila z naglim zaviranjem. Avtomobil je nato ponovno obrnil in se odpeljal proti Strahinju, kjer ga je prestregla policijska patrulja. Izkazalo se je, da je za krmilom sedela starejša krajanka. Kaj jo je zmedlo, da je mislila, da je ta del gorenjske avtoceste še vedno dvopasovna hitra cesta, kot je bila pred dvajsetimi leti, pa ne vemo.