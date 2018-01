Novoletno obarvane tatvine

Še med nedavnimi novoletnimi prazniki so z »zanimivimi« tatvinami imeli veliko dela dolenjski policisti. Nedeljsko jutro so začeli v Gorenjem Karteljevem, kjer so v noči s sobote na nedeljo neznanci vlomili v neko gospodarsko poslopje in odnesli bakreni kotel za žganjekuho in črpalko za vodo. Lastniku so naredili za več kot tisoč evrov škode. V Hmeljčiču so obravnavali tatvino psa mešančka in poskus vloma v gospodarsko poslopje. Popoldne so jih klicali na Sela pri Zajčjem Vrhu. Tam so v noči s sobote na nedeljo vlomili v zidanico in odnesli okoli 25 kilogramov različnih mesnih izdelkov, za nameček pa še iztočili okoli 150 litrov modre frankinje. Da torej povzamemo: kotel za žganjekuho, pes mešanček, salame in klobase ter 150 litrov vina. Izstopa kuža, kajne?

Omagal je, revček

Prav tako dolenjske policiste so dobronamerni občani opozorili, da je neki voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in nasedel na brežini. Prišli so policisti in potrkali na okno voznika. Ni se odzival in policisti so bili pred hudo dilemo, kaj človek najbolj potrebuje: mir (ker je malce zadremal), zdravnika ali policista. Brežiški policisti so razkadili dvom, ko so 54-letnemu Brežičanu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,36 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali po starem neverjetnih 2,8 promila. Ker je bilo zaradi očitnih razlogov z njim tako težko komunicirati, da ni bil sposoben poklicati koga od domačih, da bi poskrbeli zanj, so to vlogo prevzeli policisti. Odredili so mu pridržanje do streznitve. »Spomin na podrobnosti dogodka mu bodo osvežili z obdolžilnim predlogom v postopku o prekršku,« je duhovito pripomnil šef OKC PU Novo mesto Robert Perc.

Lopnil je policista

Neljubo presenečenje pa je doživel neki drugi brežiški policist v soboto zvečer, ko je hitel na interventni dogodek, a se je ustavil pri trgovini Lidl, kamor so bili že napoteni reševalci zaradi klica na številko policije 113, da tam na tleh leži okrvavljen moški. Reševalci so imeli z moškim precej opravka. Vidno opitega so prepričevali, da bi šel z njimi na pregled v bolnišnico, kar je s kriljenjem rok odklanjal. Med kriljenjem je udaril policista, ki se je ustavil, da bi pomiril situacijo. Policist jo je skupil, čeprav precej pijan, mu je krvaveči namreč presekal ustnico. Vpleteni so ocenili, da bo bolj zalegla policijska celica kot zdravniška postelja, zato so ga začasno pridržali, opravili ogled kraja, nato pa 69-letnika izpustili v domačo oskrbo.

Ali je pilot(ka) v letalu? Ne!

Indijska letalska družba Jet Airways je zaradi obtožb o ogrožanju varnosti potnikov prepovedala polete dvema pilotoma. Med poletom iz Londona v indijsko mesto Mumbaj na prvi dan novega leta sta se namreč pilot in pilotka sprla, padali so tudi udarci. Pilot je med razgretim pogovorom v pilotski kabini prisolil zaušnico svoji sodelavki, ta pa je v solzah zapustila kabino. Pilotka se je vanjo vrnila šele po prepričevanju drugega osebja na letalu. Pilotsko kabino pa je za kratek čas zapustil tudi pilot, kar pomeni, da je bilo letalo brez nadzora, to pa je nedopustna kršitev varnostnih pravil.

Zlato tatinsko blato

S pomočjo treh očividcev, ki so spremljali dogajanje, je policija nemudoma prijela 18-letnega tatu, ki je v soboto opoldne neki 66-letni ženski v nemškem Bremnu z vratu strgal zlato verižico. Zatem pa so se kriminalisti soočili z drugo uganko. Osumljenec namreč verižice ni imel več pri sebi. Šele ko je najstnik med pridržanjem na policijski postaji začel tožiti, da ga hudo črviči v želodcu, so preiskovalci dobili zamisel, kje bi se utegnilo skrivati zlato. Utemeljenost njihovega suma je potrdil rentgenski pregled v bližnji bolnišnici: osumljenec je pred aretacijo očitno neopaženo pogoltnil plen. Osemnajstletnika so zatem vtaknili v pripor. V njem bo sedel, dokler ne bo »po biološki poti« vrnil ukradene ogrlice. Ali mu je že uspelo iztrebiti zlato blato, nemški mediji ne poročajo.

Pripravila Primož Knez in Tomaž Klipšteter